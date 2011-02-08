Прибыль Toyota упала на треть, но прогноз повышен

Чистая прибыль крупнейшего автоконцерна мира Toyota Motor Corp. в III квартале 2010-2011 финансового года сократилась на 33% - до 110,9 млрд иен (1,35 млрд долл.), сообщила сегодня компания. При этом выручка японского гиганта в октябре-декабре 2010г. снизилась на 12%, составив 4,67 трлн иен (56,8 млрд долл.).

Сокращение квартальных показателей объясняется серьезным укреплением иены по отношению к доллару: значительную часть прибыли Toyota получает из-за рубежа, и курсы валют всегда сильно влияют на итоги. Другой причиной стало падение продаж в Японии: правительственная стимуляция продаж экологически продвинутых автомобилей закончилась, и спрос на эти машины естественным образом упал.

Несмотря на снижение показателей, японский автоконцерн повысил прогноз по прибыли и продажам на текущий финансовый год (завершится 31 марта 2011г.). Так, к концу марта Toyota планирует продать 7,48 млн автомобилей по всему миру, получив при этом чистую прибыль на уровне 490 млрд иен (6 млрд долл.).

Ранее компания прогнозировала, что продаст лишь 7,1 млн машин, а прибыль будет не более 350 млрд иен (4,25 млрд долл.). Однако итоги уже первых 9 месяцев финансового года превысили этот прогноз: прибыль компании выросла вчетверо, составив 382,79 млрд иен (4,65 млрд долл.). Объем продаж Toyota за этот период вырос на 5%, составив 14,35 трлн иен (174,36 млрд долл.).

Toyota - крупнейшая в Японии и одна из крупнейших в мире автомобилестроительных корпораций. Компания выпускает пассажирские, грузовые автомобили и автобусы под брендами Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu, Hino.

Московское представительство Toyota Motor было открыто в 1998г. В настоящее время в РФ продажами автомобилей Toyota занимаются 35 официальных дилеров компании.