NASA изучает крушение Columbia, снятое камерами ВВС США

Специалисты Национального аэрокосмического агентства США (NASA) изучают снимки, сделанные камерами слежения военно-воздушных сил США незадолго до крушения космического корабля многоразового использования Columbia.

В частности, на этих снимках виден зазубренный край рядом с тем местом, где левое крыло шаттла соединяется с фюзеляжем. Эти кадры были сняты за минуту до того, как корабль взорвался и развалился на несколько частей.

По мнению экспертов, зазубрина на снимке может служить свидетельством нарушения структурной целостности крыла, такого, как трещина или потеря некоторой части крыла. На правом крыле Columbia подобных изменений не зафиксировано.

Директор программы запуска космических челноков Рон Диттмор заявил, что пока рано делать выводы. По его словам, экспертам еще предстоит выяснить, является ли зафиксированная на снимках зазубрина следствием повреждения корпуса корабля или это всего лишь фотоэффект.

Напомним, катастрофа Columbia произошла 1 февраля 2003 года, незадолго до посадки корабля. Шаттл взорвался в воздухе над американским штатом Техас, все семь членов экипажа погибли. Катастрофа была запечатлена камерами как телекомпаний, так и простых американских граждан, снимавших посадку корабля.