Тело российского журналиста нашли в пригороде Парижа
В пригороде Парижа Медон был найден мертвым 38-летний журналист родом из России, пишет Le Figaro со ссылкой на источники.
Имя и фамилию погибшего издание не разглашает. Тело было найдено 6 января на асфальте у многоквартирного дома, где проживал мужчина. В квартире погибшего полиция обнаружила в мусорной корзине упаковки от лекарств.
По данным источника Le Parisien, погибший — внештатный российский журналист, ему «могли угрожать убийством», однако основная версия — самоубийство. Прокуратура начала расследование.
Как сообщил журналист Денис Балашов в своем телегам-канале, речь идет о 38-летнем Евгении Сафронове. Как утверждает Балашов, погибший до 2024 года работал в издании, признанном в России иноагентом (его название не раскрывается), но был оттуда уволен.
РБК направил запрос в посольство России во Франции.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах