«Милый мой бухгалтер»: почему Россию захлестнул тренд на прошлое

Video

В кино пацаны дают свое слово из Казани рубежа 1980-х и 1990-х, в музыке — ритмы «Комбинации» и Надежды Кадышевой, в моде — цветные легинсы, спорткостюмы и кожаные куртки. Так сейчас выглядят медиа и модная индустрия в России: в моде ностальгия.

Почему выросшие в 1990-е люди пытаются разобраться в своем детстве и двигают вперед тему ностальгии?

Зачем нынешние дети знают все слова группы «Комбинация»?

Как «Старые песни о главном» стали ящиком Пандоры для возрождения интереса к прошлому?

По каким алгоритмам музыка Ивана Купалы, Надежды Кадышевой и Надежды Бабкиной может выстрелить заново благодаря одному рилсу и собрать полный зал молодежи?

Будем ли мы ностальгировать по 2010-м или 2020-м, как сейчас — по 1990-м или 1980-м?

Телеканал РБК попытался разобраться, почему сейчас россиян захлестнул такой интерес к прошлому. Что это — утешение для тех, кто не верит в будущее, боль от старой раны или попытка заглушить свои неудачи?