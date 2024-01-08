Маск заявил об отсутствии «даже следов» наркотиков в его организме

Илон Маск заявил, что уже в течение трех лет в его анализах не обнаруживают даже следов наркотиков и алкоголя. Он сдает их по договоренности с NASA. Так миллиардер ответил на статью WSJ о регулярном употреблении препаратов

Илон Маск (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отверг обвинения в употреблении наркотиков. По его словам, выборочные тесты уже в течение трех лет показывают отсутствие в его организме следов не только наркотиков, но и алкоголя. Об этом миллиардер написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«После той единственной затяжки с Роганом я согласился по просьбе NASA пройти трехлетнее выборочное тестирование на наркотики. Не было обнаружено даже следов наркотиков или алкоголя», — написал Маск.

Завершил свой пост бизнесмен утверждением, что газета The Wall Street Journal не годится даже для того, чтобы выстилать ею клетку попугая. Это издание ранее опубликовало большой материал о том, что Илон Маск злоупотреблял запрещенными препаратами.

По информации издания, Маск посещал закрытые частные вечеринки по всему миру, на которых он употреблял ЛСД, кокаин, экстази и психоделические грибы. Участники таких собраний подписывают соглашения о неразглашении и сдают телефоны на входе, уточнила газета.

Адвокат Маска Алекс Спиро ответил WSJ, что Маск «регулярно и выборочно проходит тесты на наркотики в SpaceX и ни разу не провалил тест». По его словам, в статье «есть и другие ложные факты».

Резонансный случай, о котором упомянул Маск в своем твите, произошел в сентябре 2018 года. Тогда ведущий комедийного интернет-шоу Джо Роган в прямом эфире предложил Маску покурить марихуану. Беседа в прямом эфире длилась более двух часов, во время нее собеседники пили виски. Ведущий предложил Маску покурить смесь табака и марихуаны. Маск согласился и сказал, что курит марихуану редко. Подкаст Джо Рогана был записан в Калифорнии, где курение марихуаны разрешено как в медицинских, так и в рекреационных целях.

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Bloomberg тогда сообщил, что после выхода подкаста в Пентагоне попросили главу SpaсeX сообщить, употреблял ли он наркотики в течение последних семи лет. Интерес военного ведомства был вызван тем, что Маск имеет допуск к секретным данным, поскольку основанная им SpaceX занимается в том числе запуском военных спутников. Собеседник агентства в компании подтвердил проверку.

В Минобороны США заявили Bloomberg, что ведомство следует стандартным процедурам, когда появляется информация, которая может отразиться на чьем-либо допуске к секретным данным. Комментировать уровень допуска отдельных лиц в Пентагоне тогда отказались.