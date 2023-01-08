Умер сценарист продолжения «Иронии судьбы» и сериала «Участок»

Финалист премий «Русский Букер» и «Большая книга», автор множества романов, пьес и киносценариев Алексей Слаповский умер в возрасте 65 лет

Алексей Слаповский (Фото: Николай Титов / Global Look Press)

Умер российский писатель и драматург Алексей Слаповский, сообщили на своих страницах в Facebook (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена) его дочь Алла и главный редактор журнала «Волга», в редколлегию которого входил Слаповский, Анна Сафронова. По словам дочери писателя, которому в прошлом году исполнилось 65 лет, причиной смерти стала пневмония.

О смерти писателя сообщил также режиссер Алексей Рудаков, снявший по сценарию Слаповского сериал «Консультант». Накануне Рудаков сообщил, что Слаповского увезли в реанимацию с сильным поражением обоих легких, хотя еще в начале декабря его выписали из больницы после перенесенной тяжелой пневмонии.

Слаповский — финалист премий «Русский Букер» и «Большая книга», автор ряда повестей и романов, а также пьес, ставившихся различными театрами России, в том числе петербургским Театром комедии имени Акимова. Однако наибольшую известность он получил как автор и соавтор сценариев множества фильмов и сериалов, среди которых «Остановка по требованию» и знаменитый «Участок», а также «Ирония судьбы. Продолжение» и «Елки 1914». Фильмы «Я не я», «День денег» и «Синдром Феникса» были поставлены по собственным романам Слаповского.

