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Вручение Нобелевской премии мира бойкотировали 19 стран
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Вручение Нобелевской премии мира бойкотировали 19 стран
Общество, 07 дек 2010, 12:00
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Вручение Нобелевской премии мира бойкотировали 19 стран
Нобелевский комитет Норвегии выступил с заявлением о том, что церемонию вручения Премии мира в знак протеста бойкотировали 19 стран. Страны выступили против награждения почетной медалью китайского диссидента Лю Сяобо, получившего на родине прозвище "китайский Сахаров".

Среди бойкотировавших церемонию стран оказались Россия, Казахстан, Колумбия, Тунис, Саудовская Аравия, Пакистан, Сербия, Ирак, Иран, Вьетнам, Афганистан, Венесуэла, Филиппины, Египет, Судан, Украина, Куба и Марокко и сам Китай. Представители России, Китая, Ирака, Кубы, Марокко и Казахстана отказались посетить церемонию вручения премии 10 декабря без объяснения причины. Однако МИД Китая предостерег страны от посещения церемонии.

Нобелевский комитет заявил о вручении премии Лю Сяобо 8 ноября, и китайский МИД сразу выступил с официальным заявлением. "Лю Сяобо - преступник, который был осужден за нарушение китайского закона. Вручение Нобелевской премии мира Лю Сяобо расходится с предназначением Премии мира и оскверняет ее", - заявили в министерстве. "Данная награда должна способствовать продвижению межнациональной дружбы и пропагандировать разоружение, а потому вручить ее стоило более благонадежному с этой точки зрения человеку", - объяснил официальный Пекин свою позицию.

Диссидент занимается правозащитной деятельностью с середины 1980-х гг. Он участвовал в протестах на площади Тяньаньмэнь в 1989г., за что впервые получил тюремный срок. Лю Сяобо был заключен под стражу в 2008г. и приговорен к 11 годам тюрьмы в 2009г. за публикацию манифеста китайской интеллигенции в поддержку всеобщих прав человека, получившего название "Хартия 08".

Жена Лю Сяобо не смогла получить премию вместо мужа, потому что содержится под домашним арестом в Китае. Впервые за последние 74 года Нобелевский комитет не нашел способ передать премию лауреату. Она будет вручена диссиденту, когда он или его представитель найдут возможность забрать награду, заявил глава комитета по вручению Нобелевской премии мира Турбьорн Ягланд. Аналогичная история произошла и с советским писателем и поэтом Борисом Пастернаком: он стал лауреатом премии в 1958г., однако его сын смог получить премию только в 1989г.

Теги: Казахстан , Китай , МИД , Нобелевская премия , Саудовская Аравия
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