Суд вернул протокол по первому делу о поиске экстремистского контента

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Мировой судья Каменска-Уральского Свердловской области вернул полицейским дело на местного жителя по новой статье об умышленном поиске экстремистского контента (ст. 13.53 КоАП, предусматривает штраф от 3 тыс. до 5 тыс. руб.), сообщил РБК представляющий интересы мужчины юрист Сергей Барсуков.

«Производство по делу остановлено, и материал отправлен обратно в полицию для устранения недостатков», — сказал он.

Согласно картотеке суда, дело было рассмотрено 6 ноября. Барсуков уточнил, что на заседании он заявил ходатайство о прекращении производства в связи с отсутствием доказательств — его подзащитный случайно наткнулся в интернете на статьи о запрещенных организациях.

«Ехал в автобусе из дома до работы <...>, наткнулся на символику, материалы запрещенных организаций, таких как «Азов», РДК (обе признаны в России террористическими и запрещены. — РБК). Он посмотрел и закрыл», — пояснил адвокат.

Барсуков также добавил, что направлены жалобы в адрес регионального УФСБ и главка МВД, так как ранее его подзащитный признался в правонарушении. Адвокат полагает, что это произошло в результате «психологического давления».

Закон о штрафах за умышленный поиск экстремистского контента в интернете вступил в силу 1 сентября. К экстремистским относятся материалы, включенные в опубликованный федеральный список экстремистских материалов или указанные в п. 3 ст. 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».