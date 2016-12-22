В Таджикистане объяснили недоступность соцсетей ремонтом оборудования

По сообщениям СМИ, проблемы с доступом к популярным ресурсам связаны с протестами против «беспредела милиции» в одном из городов. Власти страны объяснили сбои техническими причинами

Фото: Александр Уткин / РИА Новости

С 6 ноября пользователи в Таджикистане жалуются на недоступность соцсетей и мессенджеров, проблемы есть с доступом к «ВКонтакте», «Одноклассникам», Facebook, YouTube, Viber, What's App, Telegram, пишет таджикский портал Asia-Plus. О том, что сервисы оказались заблокированными, сообщило и «РИА Новости».

В службе связи при правительстве Таджикистана сообщили РБК, что перебои в работе соцсетей и мессенджеров произошли по техническим причинам. «Проходит ремонт, тут только технические причины. Скоро все должно заработать», — сказали в ведомстве.

Адолат Абдурахмонзода, зампредседателя Службы связи при правительстве, перенаправил запрос РБК в МИД.

На сервисе DownDetector жалоб таджикских пользователей на недоступность соцсетей немного. В частности, есть сообщение о проблемах с доступом к YouTube в столице страны Душанбе.

Таджикская редакция «Радио Свобода» связала недоступность мессенджеров с акциями протеста в городе Хороге: в ночь на 5 ноября офицер милиции открыл там стрельбу из травматического оружия и ранил трех человек, на следующий день горожане вышли на улицу митинговать против «беспредела сотрудников милиции». Доступ к соцсетям, говорится в материале, пропал одновременно с началом протестного митинга.

Власти Горно-Бадахшанской автономной области, в которой расположен город, возложили ответственность за произошедшее на местного жителя Хурсанда Мазорова: он в компании других людей попытался «помешать деятельности поста ГАИ» и напал на машину старшего поста. «Офицер милиции был вынужден открыть огонь из травматического оружия», — цитирует издание заявление Межведомственного штаба по обеспечению безопасности и правопорядка этой области.

Президент страны Эмомали Рахмон 15 сентября встретился с руководителями области и раскритиковал их за то, что они не обеспечивают «главенство закона» в Хороге. За этим последовали кадровые перестановки в руководстве области.