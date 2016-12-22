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Глава Минприроды пригрозил остановить экспорт леса в Китай
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Глава Минприроды пригрозил остановить экспорт леса в Китай
Общество, 12:58
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Глава Минприроды пригрозил остановить экспорт леса в Китай
Экспорт российского леса в Китай может быть остановлен до решения проблем, накопившихся в этой области, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. По его словам, он уже предупредил об этом китайских коллег
Дмитрий Кобылкин (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин предупредил о возможной остановке экспорта леса в Китай до наведения порядка в этой области, в частности, до решения проблемы восстановления лесов. Об этом, как сообщает корреспондент РБК, министр заявил на правительственном часе в Совете Федерации.

«Китай — это основной рынок, куда вывозится древесина. <...> Если мы в ближайшее время не наведем порядок, в том числе со стороны Китая, мы закроем экспорт древесины в Китай полностью», — заявил Кобылкин.

При этом он пояснил, что уже предупредил министра китайского правительства о возможности такой меры. «Я не говорю, что это нужно сделать, но, наверное, так придется поступить на какой-то период времени», — подчеркнул глава Минприроды. «Я китайским коллегам сказал — давайте построим 10-20 семеноводческих комплексов на территории России за ваши деньги. Вам нужен лес — восстанавливайте нам лес», — добавил он.

Материал дополняется.

Авторы: Людмила Подобедова, Владислав Гордеев.
Теги: Китай , эспорт , Минприроды
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