Сегодня в центре Москвы ограничат движение транспорта

В связи с проведением массовых мероприятий сегодня в центре Москвы будет ограничено движение транспорта, в том числе общественного.

Из-за проведения торжественного марша ветеранов на Красной площади с 8:30 до окончания мероприятия будет ограничено движение по Васильевскому спуску, Большому Москворецкому мосту, улицам Москворецкая, Варварка и Ильинка.

Кроме того, из-за проведения шествий и митингов с 15:30 и до окончания мероприятий будет ограничено движение по Триумфальной и Театральной площадям, улицам 1-ая Тверская-Ямская, Тверская, Охотный Ряд, Моховая и Петровка, а также по Театральному проезду, Страстному и Тверскому бульварам.

ГИБДД Москвы обращается к водителям с просьбой заранее выбирать маршруты объезда, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.