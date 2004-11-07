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А.Куреи запретил теракты до выздоровления Я.Арафата
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А.Куреи запретил теракты до выздоровления Я.Арафата
Общество, 07 ноя 2004, 12:12
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А.Куреи запретил теракты до выздоровления Я.Арафата
Экстремистским группировкам Палестины следует отказаться от проведения террористических актов на территории Израиля на время болезни Ясира Арафата. Так считает премьер-министр ПНА Ахмед Куреи. В сегодняшнем интервью Haaret'z руководитель палестинского правительства обратился с призывом ко всем экстремистским организация соблюдать перемирие, пока состояние здоровья Я.Арафата не стабилизируется или пока в автономии не будет утверждено новое руководство.

"Наступило очень трудное, историческое время, и не следует принимать односторонних, необдуманных решений", - сказал премьер. А.Куреи сказал, что намерен провести несколько дополнительных совещаний с лидерами "Хамас", "Фатх" и "Исламского джихада", направленных на выработку соглашения о перемирии.

Напомним, что ранее верхушка "Хамас" в своем заявлении категорически отвергла любую идею перемирия, заявив о намерении продолжать вооруженную борьбу с Израилем.

Также стоит отметить, что в настоящее время вместо официальной информации о диагнозе и состоянии здоровья палестинского лидера мир довольствуется околоврачебными слухами и заявлениями от имени полномочных представителей ПНА. Такая ситуация сложилась из-за разногласий с французскими врачами супруги Я.Арафата. Суха Арафат настаивала на том, чтобы сообщения о здоровье палестинского лидера носили более оптимистичный характер, тогда как представители госпиталя заявили, что любые заявления, исходящие от них, обязаны быть, прежде всего, достоверными.

По разным данным, Я.Арафат по-прежнему в коме, по другим - частично вышел из нее: открыл глаза и сделал несколько движений. О том, что лидер ПНА не находится в коме, однако остается в отделении интенсивной терапии, сегодня сообщил советник Я.Арафата Набиль Абу Рудейна. Однако представитель Палестинской автономии Лейла Шахид заявила 5 ноября, что Я.Арафат находится в коме "на грани жизни и смерти".

C ней согласны и американские чиновники, которые утверждают, что 75-летний больной близок к смерти после того, как 4 ноября стало известно о резком ухудшении его здоровья. Были даже сообщения, что он скончался, однако представители французского госпиталя, в который палестинский лидер был помещен, их опровергли.

Затем некоторым журналистам удалось выяснить, что Я. Арафат впал в наиболее тяжелую форму комы - кому IV степени. Фактически это означает, что он мертв – его мозг уже не работает, а жизнь поддерживается исключительно искусственным путем. С другой стороны, медики говорят, что это состояние у больного может сохраняться в течение нескольких дней или даже недель. В таком состоянии даже если пациент продолжает дышать с помощью реабилитационной техники, шансов на то, что он вернется к нормальной жизнедеятельности, уже нет.

Между тем до сих пор нет информации об официальном диагнозе заболевания лидера Палестины. Существует лишь несколько версий - грипп, лейкемия и отравление.

Теги: Арафат , Израиль , ПНА , Палестина
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