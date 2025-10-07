 Перейти к основному контенту
Владельцев оператора сотовой связи «Ланта» признали экстремистами

Суд в Тамбове признал экстремистами владельцев оператора связи «Ланта»
Удовлетворен иск Генпрокуратуры о признании экстремистами предпринимателей из Тамбовской области, владевших крупным региональным оператором связи ООО «Ланта». По данным ведомства, они финансировали ВСУ и протесты в России
Фото: Объединенная пресс-служба судов Тамбовской области
Фото: Объединенная пресс-служба судов Тамбовской области

Октябрьский районный суд Тамбова рассмотрел иск Генпрокуратуры и признал экстремистами владельцев оператора сотовой связи «Ланта», сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Решением суда деятельность объединения, в которое вошли фигуранты дела, а также болгарская ассоциация «За свободную Россию» (признана нежелательной), запрещена.

Ответчиками выступали Сергей Шмаров, Александр Васильев и Александр Зайцев, его жена Маргарита, а также болгарская организация For free Russia association. Последняя, по данным Генпрокуратуры, «реализует программы и проекты по дискредитации руководства России, внешней и внутренней политики страны».

Имущество ответчиков, среди которого была в том числе 100% доля в уставном капитале «Ланты», решением суда обращено в доход государства.

В сентябре Генпрокуратура подала иск против провайдера, потребовав изъять 100% долей владельцев в уставном капитале ООО «Ланта». По данным ведомства, владельцы компании оказывали финансовую помощь ВСУ и поддерживали протесты в России.

По данным ведомства, в 2014 году супруги Зайцевы поддержали смену власти на Украине и введение санкций против России. Также они, отмечают в прокуратуре, за счет своих активов оказывали содействие участникам протестных акций, проводимых ФБК (признан в России иноагентом, экстремистской и нежелательной организацией, и запрещен). Кроме того, Зайцевы спонсировали украинскую армию, в том числе «Русский добровольческий корпус» и «Легион Свобода России» (оба признаны в России террористическими организациями в России и запрещены).

В 2017 году Зайцев вместе с женой переехал в Болгарию, передав «Ланту» в управление Васильеву.

