Владельцев оператора сотовой связи «Ланта» признали экстремистами
Октябрьский районный суд Тамбова рассмотрел иск Генпрокуратуры и признал экстремистами владельцев оператора сотовой связи «Ланта», сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Решением суда деятельность объединения, в которое вошли фигуранты дела, а также болгарская ассоциация «За свободную Россию» (признана нежелательной), запрещена.
Ответчиками выступали Сергей Шмаров, Александр Васильев и Александр Зайцев, его жена Маргарита, а также болгарская организация For free Russia association. Последняя, по данным Генпрокуратуры, «реализует программы и проекты по дискредитации руководства России, внешней и внутренней политики страны».
Имущество ответчиков, среди которого была в том числе 100% доля в уставном капитале «Ланты», решением суда обращено в доход государства.
В сентябре Генпрокуратура подала иск против провайдера, потребовав изъять 100% долей владельцев в уставном капитале ООО «Ланта». По данным ведомства, владельцы компании оказывали финансовую помощь ВСУ и поддерживали протесты в России.
По данным ведомства, в 2014 году супруги Зайцевы поддержали смену власти на Украине и введение санкций против России. Также они, отмечают в прокуратуре, за счет своих активов оказывали содействие участникам протестных акций, проводимых ФБК (признан в России иноагентом, экстремистской и нежелательной организацией, и запрещен). Кроме того, Зайцевы спонсировали украинскую армию, в том числе «Русский добровольческий корпус» и «Легион Свобода России» (оба признаны в России террористическими организациями в России и запрещены).
В 2017 году Зайцев вместе с женой переехал в Болгарию, передав «Ланту» в управление Васильеву.
Читайте РБК в Telegram.
Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год
Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации
Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов