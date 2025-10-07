В российских поездах появились отдельные купе для пассажиров с детьми
В вагонах купе в поездах ФПК (дочерняя компания РЖД) появились специальные места только для пассажиров с детьми, рассказала компания.
«В купейных вагонах всех поездов ФПК теперь есть места, приобрести билеты на которые могут только пассажиры с детьми. Таких купе в поезде может быть одно или два. При покупке билета они отмечаются специальными пиктограммами (изображены взрослый и ребенок. — РБК)», — говорится в сообщении.
Этим летом похожая функция была запущена для многодетных семей, путешествующих в южных направлениях. Для них были выделены по два купе (восемь мест). Чтобы воспользоваться услугой, нужно было иметь статус «Большая семья» в программе лояльности «РЖД Бонус».
Дети сейчас могут путешествовать на поездах со скидкой 50% (не во всех типах вагонов). Кроме того, пассажир может провозить бесплатно одного ребенка не старше пяти лет, если он не занимает отдельное место — для этого оформляется безденежный билет. Также можно оформлять билеты по детскому тарифу со скидкой 35%.
Читайте РБК в Telegram.
Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год
Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации
Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов