Общество
0

В российских поездах появились отдельные купе для пассажиров с детьми

В купейных вагонах появятся отдельные купе для семей с детьми, на схеме вагона при покупке их обозначают специальной пиктограммой. Билеты на детей можно оформлять со скидкой
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

В вагонах купе в поездах ФПК (дочерняя компания РЖД) появились специальные места только для пассажиров с детьми, рассказала компания.

«В купейных вагонах всех поездов ФПК теперь есть места, приобрести билеты на которые могут только пассажиры с детьми. Таких купе в поезде может быть одно или два. При покупке билета они отмечаются специальными пиктограммами (изображены взрослый и ребенок. — РБК)», — говорится в сообщении.

Этим летом похожая функция была запущена для многодетных семей, путешествующих в южных направлениях. Для них были выделены по два купе (восемь мест). Чтобы воспользоваться услугой, нужно было иметь статус «Большая семья» в программе лояльности «РЖД Бонус».

РЖД и FESCO создадут СП для разработки цифровой транспортной платформы
Бизнес
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Дети сейчас могут путешествовать на поездах со скидкой 50% (не во всех типах вагонов). Кроме того, пассажир может провозить бесплатно одного ребенка не старше пяти лет, если он не занимает отдельное место — для этого оформляется безденежный билет. Также можно оформлять билеты по детскому тарифу со скидкой 35%.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
поезда Дети РЖД ФПК купе
