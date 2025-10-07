Трутнев испытал дальневосточных губернаторов снайперской стрельбой. Видео
Губернаторы дальневосточных регионов и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев приняли участие в соревнованиях по стрельбе, сообщил в телеграм-канале глава Хабаровского края Дмитрий Демешин и показал видео с мероприятия.
В Якутске проходило заседание совета при полпреде и одновременно, в учебно-стрелковом центре «Сулус», — Всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции памяти легендарного снайпера Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Федора Охлопкова.
«Юрий Петрович Трутнев четко подметил, что любой из нас должен быть готов взять в руки оружие и защищать свою Родину. Прослушав краткий теоретический курс, получили в руки высокоточные огнестрельные комплексы российского производства. Первый квалификационный рубеж был определен в 600 м, а дальше каждый сам выбирал дистанцию для стрельбы», — рассказал Демешин.
Среди губернаторов лучшим стрелком оказалась глава Еврейской автономной области Мария Костюк. Она поразила мишень на расстоянии 1,3 тыс. м, вторым был губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов (1,2 тыс. м).
