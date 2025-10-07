 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Трутнев испытал дальневосточных губернаторов снайперской стрельбой. Видео

Трутнев испытал дальневосточных губернаторов снайперской стрельбой
Губернаторы приняли участие в заседании совета при полпреде Трутневе, а также — в соревнованиях по стрельбе. Лучший результат среди них показала глава ЕАО Мария Костюк

Трутнев испытал дальневосточных губернаторов снайперской стрельбой. Видео
Video

Губернаторы дальневосточных регионов и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев приняли участие в соревнованиях по стрельбе, сообщил в телеграм-канале глава Хабаровского края Дмитрий Демешин и показал видео с мероприятия.

В Якутске проходило заседание совета при полпреде и одновременно, в учебно-стрелковом центре «Сулус», — Всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции памяти легендарного снайпера Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Федора Охлопкова.

«Юрий Петрович Трутнев четко подметил, что любой из нас должен быть готов взять в руки оружие и защищать свою Родину. Прослушав краткий теоретический курс, получили в руки высокоточные огнестрельные комплексы российского производства. Первый квалификационный рубеж был определен в 600 м, а дальше каждый сам выбирал дистанцию для стрельбы», — рассказал Демешин.

Среди губернаторов лучшим стрелком оказалась глава Еврейской автономной области Мария Костюк. Она поразила мишень на расстоянии 1,3 тыс. м, вторым был губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов (1,2 тыс. м).

Читайте РБК в Telegram.

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов

Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза

Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Юрий Трутнев Дмитрий Демешин Мария Костюк Владислав Кузнецов
Юрий Трутнев фото
Юрий Трутнев
политик, вице-премьер — полпред президента в ДФО
1 марта 1956 года
Материалы по теме
Трутнев доложил Путину о притоке населения на Дальний Восток
Политика
Трутнев назвал число участников ВЭФ в 2025 году
Политика
Путин рассказал о притоке молодежи на Дальний Восток
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Путин создал совет по культуре при президенте Политика, 13:15
Euractiv узнал о вопросе ЕС по согласованию нового и прошлого займа Киеву Политика, 13:13
До 45 выросло число погибших от суррогатного алкоголя под Петербургом Общество, 13:05
Кремль объяснил подписанный Путиным указ об ускоренной приватизации Политика, 13:04
В Пулково кадры с мышью в здании аэропорта объяснили сезонной миграцией Общество, 13:04
Песков оценил слова Меркель о странах, помешавших диалогу до спецоперации Политика, 13:03
В МИДе заявили, что Россия не рассматривает размещение баз в Афганистане Политика, 13:02
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации Политика, 13:00
Кремль ответил на слова Арестовича о планах встречи Путина и Зеленского Политика, 12:59
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Анкалаев потерял 4 позиции в рейтинге лучших бойцов UFC после поражения Спорт, 12:51
Нобелевскую премию по физике дали за открытие в квантовой механике Общество, 12:51
Глава Минтруда призвал россиян не ждать четырехдневную рабочую неделю Общество, 12:47
Ущерб по новому делу Абызова о мошенничестве оценили в 394 млн руб. Политика, 12:45