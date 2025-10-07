 Перейти к основному контенту
Нобелевская премия⁠,
С нобелевским лауреатом не смогли связаться из-за цифрового детокса

С нобелевским лауреатом Рамсделлом не смогли связаться из-за цифрового детокса
Сюжет
Нобелевская премия
Один из лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине, вероятно, пока не знает о своей награде. Фред Рамсделл придерживается «цифровой детоксикации» и сейчас путешествует по Айдахо
Фред&nbsp;Рамсделл
Фред Рамсделл (Фото: Sonoma Biotherapeutics / Reuters)

Нобелевскому комитету не удалось связаться с одним из трех лауреатов премии по физиологии и медицине 2025 года — Фредом Рамсделлом, поскольку он «живет лучшую жизнь вдали от цивилизации». Об этом агентству AFP рассказал соучредитель лаборатории Sonoma Biotherapeutics и друг Рамсделла Джеффри Блюстоун.

Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине были объявлены накануне, 6 октября. Рамсделл разделил награду с Мэри Э. Брункоу и Шимоном Сакагучи. Однако Нобелевский комитет не смог связаться с Рамсделлом и сообщить о награде, поскольку американский иммунолог придерживается «цифровой детоксикации» и сейчас путешествует по Айдахо.

«Я сам пытался с ним связаться. Думаю, он сейчас где-то в глуши Айдахо», — рассказал Блюстоун агентству AFP.

Нобелевку по медицине вручили за открытия в сфере иммуннологии
Life
Мэри Э. Брункоу, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи удостоены Нобелевской премии по медицине и физиологии этого года

Нобелевский комитет также столкнулся с трудностями, когда попытался связаться с Брункоу, — она живет на западном побережье США, где время отстает от Стокгольма на девять часов. «Я попросил ее перезвонить, если будет возможность», — рассказал на пресс-конференции секретарь Нобелевского комитета Томас Перлман.

Нобелевская премия по физиологии и медицине в этом году была вручена за фундаментальные открытия, связанные с периферической иммунной толерантностью. Лауреаты выявили защитников иммунной системы — регуляторные Т-клетки, которые предотвращают атаку иммунных клеток на собственный организм.

Сегодня, 7 октября, Нобелевский комитет объявит лауреатов премии по физике, 8 октября — по химии, 9 октября — по литературе, 10 октября станет известен лауреат премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля определится 13 октября.

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов

Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза

Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

