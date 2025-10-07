 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Прототип героя из «Поймай меня, если сможешь» выступит на РБК Global Talk

Фрэнк Абигнейл
Фрэнк Абигнейл (Фото: Jon Kopaloff / Getty Images)

Американский писатель и эксперт по безопасности Фрэнк Абигнейл станет участником первого мероприятия в рамках запускаемого медиахолдингом РБК нового формата интеллектуальных встреч в Дубае — RBC Global Talks. Вечер с ним под названием Catch the Legend («Поймай легенду») состоится 29 октября в отеле The Lanа. Титульным партнером выступает компания А7А5.

RBC Global Talks — это формат камерных встреч, где каждый участник становится частью диалога. «Здесь нет онлайн-трансляций и записей — только личное присутствие и доверительная атмосфера, в которой можно услышать то, что никогда не прозвучит публично», — поясняют организаторы мероприятия.

Имя Абигнейла стало известно в США в 1980-х после публикации его мемуаров «Поймай меня, если сможешь: Правдивая история настоящего мошенника». В книге автор рассказывает о своих различных мошеннических схемах, реализованных, по его признанию, в 60-70-х годах. Абигнейла стали приглашать на телевидение, он начал выступать с лекциями.

Многие из рассказанных эпизодов были поставлены под сомнение. Тем не менее, его история легла в основу известного фильма Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь» (2002), где главные роли сыграли Леонардо Ди Каприо и Том Хэнкс.

На сайте Абигнейла он называется одним из самых уважаемых специалистов в области киберпреступности, кражи личных данных, мошенничества, подделки документов и защиты документов. Он читал лекции и консультировал сотни финансовых учреждений, корпораций и государственных учреждений по всему миру, говорится в его профайле.

Темой выступления Абигнейла в рамках ивента международного форума Blockchain Life 2025 станет «Искусственный интеллект, кибербезопасность и скам: как ориентироваться в стремительно меняющемся мире цифровых угроз». Он расскажет о новейших механизмах противодействия цифровому мошенничеству. Встреча также предусматривает интерактивный формат, в рамках которого гости смогут задать вопрос спикеру.

Для более узкого круга также предусмотрен закрытый ужин с Абигнейлом, где пообщаться с ним можно будет напрямую. Участие в Catch the Legend доступно только по предварительному приглашению.

Подробную информацию о мероприятии — читайте на его сайте.

