Каменные истуканы на острове Пасхи пострадали от лесного пожара

Пожар затронул район потухшего вулкана Рано-Рараку, на внешнем и внутреннем склонах которого находятся часть статуй. Пострадавшую зону закрыли для туристов

Пожар нанес «непоправимый ущерб» каменным статуям-монолитам на острове Пасхи в Тихом океане, сообщил в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) муниципалитет Рапа-Нуи.

Лесной пожар на острове начался 4 октября, к вечеру следующего дня его потушили. Огонь распространился на площади 100 га и достиг внутреннего склона потухшего вулкана Рано-Рараку, где находится часть статуй.

Как сообщили местные власти, от пожара пострадали почти 30 истуканов. Всего в районе Рано-Рараку их 386 — 265 снаружи и 121 внутри вулкана.

Остров Пасхи находится в Тихом океане в 3,7 тыс. км от побережья континентальной части Чили. В 1995 году национальный парк Рапануи был включен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Всего на острове Пасхи почти 1 тыс. статуй — каменных голов, которые, как полагают, создали аборигены.

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Из-за пандемии остров Пасхи два года был закрыт для туристов. Вновь принимать посетителей он начал 5 августа. После пожара пострадавшую от огня зону вновь закрыли для путешественников.