Каменные истуканы на острове Пасхи пострадали от лесного пожара
Пожар нанес «непоправимый ущерб» каменным статуям-монолитам на острове Пасхи в Тихом океане, сообщил в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) муниципалитет Рапа-Нуи.
Лесной пожар на острове начался 4 октября, к вечеру следующего дня его потушили. Огонь распространился на площади 100 га и достиг внутреннего склона потухшего вулкана Рано-Рараку, где находится часть статуй.
Как сообщили местные власти, от пожара пострадали почти 30 истуканов. Всего в районе Рано-Рараку их 386 — 265 снаружи и 121 внутри вулкана.
Остров Пасхи находится в Тихом океане в 3,7 тыс. км от побережья континентальной части Чили. В 1995 году национальный парк Рапануи был включен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Всего на острове Пасхи почти 1 тыс. статуй — каменных голов, которые, как полагают, создали аборигены.
Из-за пандемии остров Пасхи два года был закрыт для туристов. Вновь принимать посетителей он начал 5 августа. После пожара пострадавшую от огня зону вновь закрыли для путешественников.