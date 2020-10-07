Общество , 07 окт, 15:48
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В районе пожара на складе боеприпасов эвакуируют 10 поселков
Власти начали эвакуацию жителей десяти населенных пунктов, расположенных вблизи склада боеприпасов в Рязанской области, на котором произошел пожар. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС.
«На место направлены силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона и пожарный поезд. В готовность приведен самолет Ил-76 МЧС России. Проводится эвакуация жителей из более 10 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км», — говорится в сообщении.
Для тушения огня привлечены 40 человек и 14 единиц техники, уточнили в ведомстве.
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