ФСБ пришла с обысками к бывшему собственнику банка «Первомайский»

Следователи МВД при сопровождении УФСБ по Краснодарскому краю обыскали экс-руководителей банка «Первомайский», а также аффилированных с банком подрядчиков. Дело о хищении 182,5 млн руб. возбудили по заявлению первого зама АСВ

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

У кого прошли обыски

В среду, 7 октября, в Краснодаре сотрудники следственного управления ГУ МВД по Краснодарскому краю совместно с оперативниками краевого управления ФСБ провели 17 обысков в организациях, а также в квартирах физлиц, которых подозревают в причастности к хищению денежных средств из банка «Первомайский», рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД, информацию подтвердил другой источник, знакомый с ходом расследования. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), банк не выполнил свои обязательства перед кредиторами на 7,8 млрд руб.

Обыски проводились в рамках уголовного дела о присвоении около 182,5 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении индивидуального предпринимателя Людмилы Дармановой, которое возбудили 24 сентября в следственном управлении МВД по Краснодару, рассказал источник в полиции. «Около 8:00 сотрудники ФСБ и МВД зашли в квартиры бывших руководителей банка и аффилированных с ними компаний, — рассказывает источник, — изъяли документацию, электронные носители и оргтехнику». Следственные действия прошли также в двухэтажной квартире экс-председателя правления банка Александра Измайлова площадью 850 кв. м, где он проживает с бывшей женой Марианной Герман и детьми, рассказал источник. «Следствие подозревает, что банкир фиктивно развелся с Герман и перевел на нее часть собственности», — отметил собеседник. На момент выхода материала телефон Измайлова был недоступен для связи.

Поводом для возбуждения дела стало заявление первого заместителя директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова, сообщил источник в полиции. По его словам, в обращении АСВ говорилось о неправомерных действиях финансового директора банка «Первомайский» Романа Гурьянова и предпринимателя Людмилы Дармановой.

РБК направил запрос в пресс-службу Агентства по страхованию вкладов, в пресс-службу Главного управления МВД по Краснодарскому краю и в центр общественных связей ФСБ России.