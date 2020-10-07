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ФСБ пришла с обысками к бывшему собственнику банка «Первомайский»

Следователи МВД при сопровождении УФСБ по Краснодарскому краю обыскали экс-руководителей банка «Первомайский», а также аффилированных с банком подрядчиков. Дело о хищении 182,5 млн руб. возбудили по заявлению первого зама АСВ
Фото:Виталий Тимкив / ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

У кого прошли обыски

В среду, 7 октября, в Краснодаре сотрудники следственного управления ГУ МВД по Краснодарскому краю совместно с оперативниками краевого управления ФСБ провели 17 обысков в организациях, а также в квартирах физлиц, которых подозревают в причастности к хищению денежных средств из банка «Первомайский», рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД, информацию подтвердил другой источник, знакомый с ходом расследования. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), банк не выполнил свои обязательства перед кредиторами на 7,8 млрд руб.

Обыски проводились в рамках уголовного дела о присвоении около 182,5 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении индивидуального предпринимателя Людмилы Дармановой, которое возбудили 24 сентября в следственном управлении МВД по Краснодару, рассказал источник в полиции. «Около 8:00 сотрудники ФСБ и МВД зашли в квартиры бывших руководителей банка и аффилированных с ними компаний, — рассказывает источник, — изъяли документацию, электронные носители и оргтехнику». Следственные действия прошли также в двухэтажной квартире экс-председателя правления банка Александра Измайлова площадью 850 кв. м, где он проживает с бывшей женой Марианной Герман и детьми, рассказал источник. «Следствие подозревает, что банкир фиктивно развелся с Герман и перевел на нее часть собственности», — отметил собеседник. На момент выхода материала телефон Измайлова был недоступен для связи.

Поводом для возбуждения дела стало заявление первого заместителя директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова, сообщил источник в полиции. По его словам, в обращении АСВ говорилось о неправомерных действиях финансового директора банка «Первомайский» Романа Гурьянова и предпринимателя Людмилы Дармановой.

РБК направил запрос в пресс-службу Агентства по страхованию вкладов, в пресс-службу Главного управления МВД по Краснодарскому краю и в центр общественных связей ФСБ России.

Банк «Первомайский»

В ноябре 2018 года Центробанк отозвал лицензию у ПАО «Банк «Первомайский» из-за того, что кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска и игнорировала требования о досоздании резервов на возможные потери. Соответствующая оценка выявила снижение капитала банка и повышение угрозы его несостоятельности. Помимо этого в деятельности банка выявили неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия «отмыванию» доходов, полученных преступным путем. Также, считают в регуляторе, организация проводила сомнительные транзитные операции.

В 2018 году глава Центробанка Эльвира Набиуллина написала об этих нарушениях министру МВД Владимиру Колокольцеву. А в феврале 2019 года банк был признан банкротом. Тогда же функции конкурсного управляющего взяло на себя АСВ.

На 1 ноября 2018 года банк «Первомайский» занимал 204-е место в банковской системе Российской Федерации. Ранее «РБК Краснодар» сообщал, что в первом квартале 2018 года кредитная организация по рентабельности активов заняла в общероссийском рейтинге 113-е место (118-е — по данным на 1 января). При активах в размере 12,2 млрд руб. за 12 месяцев он заработал 100 млн руб., рентабельность держалась на уровне 1%.

О чем говорится в материалах дела

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Следователи выявили противоправные действия финансового директора банка Романа Гурьянова и председателя наблюдательного совета Александра Измайлова. Их подозревают в хищении 182,5 млн руб. под видом оплаты транспортных услуг, которые предприниматель Дарманова оказывала банку, говорится в материалах дела. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

По его словам, в 2013 году банк заключил договор на услуги перевозки с предпринимателем Людмилой Дармановой. Следствие установило, что с 2015 по 2018 год банк перевел на счета предпринимателя 396,8 млн руб., отметил собеседник. «Средняя стоимость услуг составляла 3,5 тыс. руб. за час, притом что на рынке максимальная стоимость такого рода услуг не превышает 1,5 тыс. руб.», — рассказал РБК источник. По его словам, в договоре говорится, что сотрудники банка использовали 12 автомобилей с 9:00 до 18:00 семь дней в неделю. По версии следствия, расчетная стоимость перевозки не могла превышать 214,2 млн руб. «Сумма переплаты составила 182,5 млн руб.», — добавил источник.

Банк «Первомайский», по словам собеседника, знакомого с ходом расследования, являлся единственным заказчиком услуг предпринимателя Дармановой. «Аудит финансовых операций Людмилы Дармановой показал, что фактические затраты на аренду транспортных средств составили 16,2 млн руб.», — отметил он.

По данным СПАРК, по состоянию на ноябрь 2013 года (на момент заключения договора оказания услуг по перевозке) Людмила Дарманова являлась одним из учредителей жилищно-строительного кооператива «Весна-2», другим учредителем которого являлся бенефициар «Первомайского» Александр Измайлов. Также следствие выяснило, что большая часть денежных средств из якобы понесенных ею затрат на аренду машин была перечислена в пользу АО «ТТЦ». По данным СПАРК, одним из акционеров АО «ТТЦ» является компания ООО «Содействие и взаимопомощь», единственным участником которого также является Александр Измайлов.

По версии следствия, деньги выводили из банка через договоры оказания услуг с клининговой компанией, с организацией, занимающейся бухгалтерским учетом, через оплату услуг девелоперской компании. Большую часть договоров подписывал финансовый директор банка Роман Гурьянов. «Сегодня утром у Гурьянова, а также у руководителей подрядных организаций банка прошли обыски», — добавил источник.

Автор
Дмитрий Серков
При участии
Павел Казарновский
Банк "Первомайский" ФСБ хищение
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