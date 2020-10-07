СК обыскал офис оператора московских электричек по делу о хищении

СК провел обыски в офисе Центральной пригородной пассажирской компании, а также в офисах подрядных организаций по делу о хищении 364 млн руб. при реализации контракта на ремонт автоматов для распечатывания билетов

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К кому пришли следователи

В среду, 7 октября, сотрудники Следственного комитета провели обыски в офисе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), а также у сотрудников компаний «Крок Инкорпорейтед», «М транс» и «ТрансТехСвязь». Это произошло в рамках уголовного дела о хищении денежных средств при ремонте «билетопечатающих автоматов на объектах инфраструктуры Московской железной дороги», рассказал РБК источник в центральном аппарате СК, информацию подтвердил другой источник, знакомый с материалами дела. По их словам, силовики пришли также в квартиры сотрудников подрядных организаций, всего следственные мероприятия проходили по 20 адресам. «Все те, у кого прошли обыски, являются свидетелями по делу о хищении, но в зависимости от результатов следственных действий процессуальный статус некоторых может измениться», — сообщил источник в СК.

РБК направил запросы в пресс-службу Следственного комитета, в пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании, а также в компании «Крок Инкорпорейтед», «М транс» и «ТрансТехСвязь».

О чем говорится в материалах дела

Уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено в марте этого года в Восточном следственном отделе на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР. По этой статье закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.