Что случилось за ночь. Главные новости РБК

США пытались повлиять на смену руководства «Нафтогаза»
Группа американских бизнесменов, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани, пыталась повлиять на назначение членов правления украинской государственной нефтяной компании «Нафтогаз», сообщает Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
- Целью служило дальнейшее подписание выгодных контрактов для компаний, которые контролируют партнеры Трампа.
- Попытки были предприняты минувшей весной.
- К ним оказались причастны американские бизнесмены Лев Парнас, Игорь Фруман и Гарри Сарджант III (все — клиенты Джулиани).
Аналитики определили города-лидеры по зарплатам
- Рейтинг городов России по уровню зарплат возглавила Москва, где средняя заработная плата в 2019 году составила 97 тыс. руб., говорится в исследовании «РИА Новости».
- На второй строчке рейтинга — Южно-Сахалинск. Там средняя зарплата составляет 90,6 тыс. руб.
- Немногим от лидеров рейтинга отстают еще три северных нефтяных города — Салехард (3,35 фиксированного набора на зарплату), Сургут (3,24) и Ханты-Мансийск (3,20). Во всех этих городах средняя зарплата выше 80 тыс. руб.
- В то же время по уровню цен Москва и Южно-Сахалинск занимают лишь шестое и седьмое места соответственно. По этому показателю их опережают Петропавловск-Камчатский, Магадан, Нарьян-Мар, Салехард и Якутск.