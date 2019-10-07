Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Авиакомпании попросили ₽30 млрд из бюджета

Соответствующее письмо Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила в правительство. По словам источников «Известий»,

Компании просят выделить им средства из бюджета, чтобы не допустить резкого роста цен на авиабилеты.

Одно из предложений касается выделения 8–9 млрд руб. в рамках демпфера, планку которого авиаперевозчики просят снизить с 48,3 тыс. до 40 тыс. руб. за тонну.

В другом предложении речь идет о единовременном выделении 23 млрд руб.

Авиаперевозчики поясняют, что за шесть месяцев 2019 года. операционные убытки компаний составили 51,9 млрд руб., то есть больше, чем за весь прошлый год (около 50 млрд руб.).

Трамп опасается негативного эффекта импичмента

Президент США Дональд Трамп опасается, что импичмент, процедуру которого запустили из-за его телефонного разговора с Зеленским, станет пятном на репутации главы государства. Об этом он рассказал республиканцам из палаты представителей, сообщили источники Axios.

Трамп уверен, что ситуация с импичментом поможет ему переизбраться в 2020 году и вернуть контроль над палатой представителей, где сейчас большинство у демократов, говорят собеседники издания.

Президент заверил конгрессменов, что вообще не хотел звонить Зеленскому, но сделал это по настоянию главы Минэнерго Рика Перри (по данным Politico, он уйдет в отставку в ноябре), который хотел обсудить «что-то насчет терминала СПГ».

Путин и Шойгу в тайге

Накануне своего 67-летия президент Владимир Путин побывал в тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.