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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Попытки США сменить руководство «Нафтогаза», рейтинг городов России по уровню зарплат, просьба авиакомпаний выделить им 30 млрд руб., опасения Трампа из-за импичмента и отдых Путина в тайге; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

США пытались повлиять на смену руководства «Нафтогаза»

Группа американских бизнесменов, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани, пыталась повлиять на назначение членов правления украинской государственной нефтяной компании «Нафтогаз», сообщает Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

  • Целью служило дальнейшее подписание выгодных контрактов для компаний, которые контролируют партнеры Трампа.
  • Попытки были предприняты минувшей весной.
  • К ним оказались причастны американские бизнесмены Лев Парнас, Игорь Фруман и Гарри Сарджант III (все — клиенты Джулиани).

Аналитики определили города-лидеры по зарплатам

  • Рейтинг городов России по уровню зарплат возглавила Москва, где средняя заработная плата в 2019 году составила 97 тыс. руб., говорится в исследовании «РИА Новости».
  • На второй строчке рейтинга — Южно-Сахалинск. Там средняя зарплата составляет 90,6 тыс. руб.
  • Немногим от лидеров рейтинга отстают еще три северных нефтяных города — Салехард (3,35 фиксированного набора на зарплату), Сургут (3,24) и Ханты-Мансийск (3,20). Во всех этих городах средняя зарплата выше 80 тыс. руб.
  • В то же время по уровню цен Москва и Южно-Сахалинск занимают лишь шестое и седьмое места соответственно. По этому показателю их опережают Петропавловск-Камчатский, Магадан, Нарьян-Мар, Салехард и Якутск.

Авиакомпании попросили ₽30 млрд из бюджета

Соответствующее письмо Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила в правительство. По словам источников «Известий»,

  • Компании просят выделить им средства из бюджета, чтобы не допустить резкого роста цен на авиабилеты.
  • Одно из предложений касается выделения 8–9 млрд руб. в рамках демпфера, планку которого авиаперевозчики просят снизить с 48,3 тыс. до 40 тыс. руб. за тонну.
  • В другом предложении речь идет о единовременном выделении 23 млрд руб.
  • Авиаперевозчики поясняют, что за шесть месяцев 2019 года. операционные убытки компаний составили 51,9 млрд руб., то есть больше, чем за весь прошлый год (около 50 млрд руб.).

Трамп опасается негативного эффекта импичмента

Президент США Дональд Трамп опасается, что импичмент, процедуру которого запустили из-за его телефонного разговора с Зеленским, станет пятном на репутации главы государства. Об этом он рассказал республиканцам из палаты представителей, сообщили источники Axios.

  • Трамп уверен, что ситуация с импичментом поможет ему переизбраться в 2020 году и вернуть контроль над палатой представителей, где сейчас большинство у демократов, говорят собеседники издания.
  • Президент заверил конгрессменов, что вообще не хотел звонить Зеленскому, но сделал это по настоянию главы Минэнерго Рика Перри (по данным Politico, он уйдет в отставку в ноябре), который хотел обсудить «что-то насчет терминала СПГ».

Путин и Шойгу в тайге

Накануне своего 67-летия президент Владимир Путин побывал в тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.

  • Видео с отдыха главы государства опубликовало «РИА Новости»: на записи Путин рассматривает шишку, оказавшуюся на шляпке гриба, и выкапывает куст брусники, предлагая посадить его на даче Шойгу в Подмосковье.
  • Свой день рождения, 7 октября, президент проведет на природе в кругу родных и друзей, говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Авторы: Светлана Варенникова, Константин Нагаев
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