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В Британии нашли массовое захоронение новорожденных

В городе Олдем в Великобритании обнаружили массовое захоронение новорожденных, сообщает Sky News.

Братскую могилу на кладбище Ройтон нашла женщина, которая искала место погребения своих братьев, один из которых родился мертвым, а второй умер спустя пять часов после рождения в 1962-м.

Всего в могиле площадью около 13,5 кв. м нашли более чем 300 тел, из них 146 принадлежали мертворожденным, 128 — младенцам и маленьким детям. Уже установлены имена 147 человек, чьи останки были найдены в могиле.

Sky News отмечает, что до середины 1980-х в Великобритании мертворожденных нередко забирали у родителей, которые в итоге не знали, где похоронены дети.

Институт управления кладбищами и крематориями в 2015-м пояснял, что многих мертворожденных в Британии отправляли в крематории, а затем хоронили в неосвященных местах, так как дети не были крещеными

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Великобритания кладбище новорожденный
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