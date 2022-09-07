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Хиллари Клинтон рассказала, как забыла дочь в Кремле во время визита

По словам Клинтон, это произошло во время государственного визита в Москву, когда Билл Клинтон был президентом. Сотрудник Кремля того времени не вспомнил данный эпизод
Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон (Фото: Cindy Ord / Getty Imaged)

Хиллари и Билл Клинтоны, в период его президентства (1993–2001 годы) во время визита в Москву случайно оставили свою дочь Челси в Кремле. Об этом Хиллари Клинтон рассказала во время вечернего шоу Джимми Фэллона, куда пришла вместе с Челси. Фрагмент программы доступен на YouTube.

«Надеюсь, она (Челси. — РБК) этого не помнит, потому что это было довольно травматично. Мы привезли ее в Россию — Россию! — когда были там с государственным визитом, в это время Билл был президентом. Знаете, есть формальное прощание, так что меня и Билла провожали на большом лимузине в аэропорт, а мы не знали, что оставили ее», — рассказала Клинтон.

Затем она добавила, что случай произошел в Кремле, но в каком году, не уточнила. Сама Челси рассказала, что помнит этот эпизод и отнесла его к «самым сумасшедшим семейным поездкам».

ТАСС узнал у бывшего шефа протокола Кремля Владимира Шевченко, что семья Клинтонов действительно приезжала в полном составе в Москву (в какой год, снова не уточняется), но Шевченко не вспомнил случай с «забытым в Кремле ребенком».

Агентство указывает, что, вероятно, речь идет о визите 1994 года, в период президентства Бориса Ельцина. Всего же, пишет ТАСС, Клинтон приезжал в Россию пять раз, в последний — уже во время нахождения у власти Владимира Путина.

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Хиллари Клинтон

Челси — единственная дочь Клинтонов. Она родилась в 1980 году. Она является общественной активисткой и писательницей, работает в фонде Клинтона и Альянсе для более здорового поколения (часть фонда). У Челси трое детей — дочь Шарлотта и сыновья Эйдэн и Джаспер — от адвоката Марка Мезвински.

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