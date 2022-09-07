В Москве арестовали «стрелка с золотым Стечкиным» из дела Ямадаева
Хамовнический районный суд Москвы арестовал уроженца Чечни Зелимхана Мазаева, в 2009 году заочно обвинявшегося прокуратурой Дубая в убийстве жившего в то время в ОАЭ Героя России, бывшего командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева, пишет газета «Коммерсантъ». Мосгорсуд оставил решение в силе. В этот раз ему вменяют организацию незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК).
О заключении под стражу ходатайствовало следственное управление СК по Центральному округу столицы. Адвокаты безработного уроженца Чечни обжаловали арест, назвав его необоснованным, однако Мосгорсуд не стал отменять решение суда первой инстанции. В конце августа срок содержания обвиняемого под стражей был продлен еще на два месяца. Помимо Мазаева, по делу проходит его земляк, ему инкриминируют ту же статью.
Покушение на Ямадаева было совершено в марте 2009 года. Больше года он провел в одной из больниц Дубая. В августе 2010 года семья Ямадаевых решила отключить экс-командира батальона «Восток» от аппарата жизнеобеспечения.
Его брат Иса некоторое время утверждал, что Ямадаев жив и скрывается. По данным «Коммерсанта», он пытался объявить кровную месть главе Чечни Рамзану Кадырову и его двоюродному брат депутату Госдумы Адаму Делимханову.
После смерти брата Иса Ямадаев заявил о примирении с Кадыровым. Тот неоднократно заявлял о причастности Ямадаева к покушению на своего отца Ахмата Кадырова в 2004 году.
Прокуратура Дубая по делу о покушении на Ямадаева объявила в международный розыск семь россиян, в том числе Мазаева. Всего по делу проходили девять человек. На скамье подсудимых оказались двое из них — гражданин Ирана Махди Лорния, который работал личным конюхом главы Чечни Рамзана Кадырова, и гражданин Таджикистана Махсуджон Исматов.
Их приговорили к пожизненному тюремному заключению. Россияне успели вернуться в Россию, их объявили в международный розыск. Позднее брат убитого экс-командира согласился на предусмотренное законами шариата примирение с обвиняемыми, после чего фамилии Мазаева и шести его предполагаемых сообщников из базы Интерпола убрали, а пожизненные сроки, к которым приговорили Исматова и Лорнию, смягчили.
Осенью 2011 года Мазаев забыл «золотой пистолет Стечкина» в одном из столичных ресторанов. Оружие сдали в полицию, а Мазаев утверждал, что владеет им на законном основании и обещал привезти в отдел полиции подтверждающие документы, но так и не приехал.
Через три месяца Мазаев ранил себя из травматического пистолета, когда вставал из-за стола в одном из ресторанов ТЦ «Европейский», его доставили в больницу.
В 2015 года он получил три года и десять месяцев после попытки ограбления частных инкассаторов. Большую часть срока Мазаев отбыл под следствием.