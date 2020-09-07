Мультфильм «Он не может жить без космоса» получил три статуэтки «Икар»

Мультфильм Константина Бронзита признали лучшим в категориях «Фильм», «Режиссер» и «Звукорежиссер»

Фото: Анимационная студия «Мельница»

На церемонии награждения Национальной анимационной премии «Икар» три награды в разных номинациях получил мультфильм «Он не может жить без космоса» двукратного номинанта на премию «Оскар» Константина Бронзита, сообщает ТАСС.

Мультфильм получил признали лучшим в трех номинациях: лучший фильм, лучший режиссер, лучший звукорежиссер.

«Я очень рад за своего звукорежиссера Володю Голоунина, он всю жизнь мне делает звук. Спасибо всем, кто голосовал», — сказал Бронзит, получая премию из рук режиссера Гарри Бардина.

Бронзит в 2004 году как режиссер поставил полнометражный мультфильм «Алеша Попович и Тугарин Змей», в котором также озвучил главного отрицательного героя. В 2009 году его мультфильм «Уборная история — любовная история» был номинирован на «Оскар». В 2016 году еще один мультфильм Бронзита «Мы не можем жить без космоса» также был номинирован на премию американской киноакадемии.

Церемония награждения лауреатов премии «Икар» прошла в кинозале Инженерного корпуса Третьяковской галереи с соблюдением санитарных предписаний Роспотребнадзора. В связи с пандемией она была перенесена с Дня российской анимации 8 апреля.