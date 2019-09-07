Умер экс-губернатор Амурской области Анатолий Белоногов

Он возглавлял регион на протяжении четырех лет. Белоногов скончался из-за болезни, заявили в обкоме КПРФ

Анатолий Белоногов (Фото: Владимир Родионов / РИА Новости)

На 81-м году жизни скончался бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов. Об этом сообщил РБК первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов (Белоногов был членом партии).

«Сегодня утром [cкончался], по болезни», — сказал он. По словам Кобызова, место и дата похорон еще не определены.

Анатолий Белоногов родился в селе Усть-Умлекан Зейского района Приамурья. В 1962 году окончил Благовещенский сельскохозяйственный институт, в 1974-м — Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Трудовую карьеру начал в 1956 году с работы мотористом в пароходстве и на железной дороге. В 1970–1975 годах был секретарем, а затем вторым секретарем Октябрьского районного комитета Коммунистической партии.

В 1994 году был избран депутатом, а позже председателем Амурского областного собрания. Спустя три года стал губернатором области. В 2001 году на очередных выборах губернатора региона Белоногов вышел во второй тур с депутатом Госдумы Леонидом Коротковым. Последний победил.

Позже был депутатом амурского областного Совета народных депутатов, с июня 2012 года — заместитель председателя комитета законодательного собрания Приамурья по бюджету, налогам, экономике и собственности.