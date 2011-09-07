Лента черного ящика разбившегося МиГ-31 сильно повреждена

На месте крушения истребителя-перехватчика следователи обнаружили магнитную ленту черного ящика самолета. Лента получила значительные термические повреждения, поиск другого черного ящика продолжается, сообщили РБК в пресс-службе Следственного комитета.

Изъятые накануне обломки МиГ-31, техническая документация на самолет и магнитная лента бортового самописца будут переданы государственной комиссии по расследованию причин крушения судна для дальнейшей отправки в Москву. Уже в столице эксперты приступят к расшифровке имеющихся на ленте записей.

Напомним, сообщение о падении самолета МиГ-31 поступило в 06:55 мск. Истребитель упал в районе деревни Болгары Пермского района, в 11 км от аэропорта Большое Савино. В качестве одной из версий трагедии рассматривается отказ техники. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст.351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Сегодня один из пилотов самолета, выполнявшего учебно-тренировочный полет вместе с разбившимся МиГ-31, сообщил в ходе допроса, что потерпевший крушение борт во время полета изменил маршрут и с левым креном начал падать. В СКР подчеркнули, что на данный момент ни одной из версий о причинах произошедшей авиационной катастрофы предпочтение не отдается.