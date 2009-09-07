Экс-глава столичного ГУВД будет работать в московской мэрии

Бывший начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин будет работать в мэрии города, сообщил глава Министерства внутренних дел России Рашид Нургалиев на совещании в столичном ГУВД.

Глава МВД не назвал новую должность В.Пронина, однако отметил, что тот "будет помогать милиции в совместном решении задач". Министр подчеркнул, что решение В.Пронина об уходе из ГУВД Москвы в связи с преступлением, совершенным начальником ОВД "Царицыно" Денисом Евсюковым, "заслуживает уважения к нему как к человеку". Р.Нургалиев также заявил, что считает В.Пронина "честным профессионалом и руководителем".

Напомним, новым начальником Главного управления внутренних дел по Москве сегодня был назначен бывший глава Орловского УВД Владимир Колокольцев.

Перестановки в столичном аппарате ГУВД связаны с преступлением, которое совершил майор милиции Денис Евсюков. В ночь с 26 на 27 апреля этого года тридцатилетний начальник ОВД "Царицыно" Д.Евсюков расстрелял 9 человек. Первым был убит водитель автомобиля Chevrolet, который подвозил милиционера. Затем Д.Евсюков зашел в супермаркет и продолжил стрельбу. В результате были убиты двое, семь человек получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.

В дальнейшем Д.Евсюкову было предъявлено обвинение по статьям "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия".