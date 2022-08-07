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МИД заявил о готовности помочь Кубе в борьбе с пожаром на нефтебазе

Власти Кубы двое суток не могут справиться с пожаром, который произошел на нефтебазе в порту провинции Матансас. В результате происшествия погиб один человек, 122 пострадали
Фото: Ramon Espinosa / AP
Фото: Ramon Espinosa / AP

МИД России и профильные российские ведомства находятся в постоянном контакте с кубинскими властями и готовы оказать содействие в ситуации с масштабным пожаром на нефтебазе, говорится в заявлении официального представителя ведомства Марии Захаровой. В кубинской провинции Матансас более двух суток не могут потушить пожар, начавшийся после удара молнии в один из резервуаров с нефтью.

«МИД России и профильные службы находятся в постоянном контакте с кубинской стороной для координации возможных совместных действий и оказания необходимого содействия», — говорится в сообщении.

В ведомстве выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Мощный пожар в порту провинции Матансас начался 5 августа в результате удара молнии в один из резервуаров с сырой нефтью. На следующий день огонь перекинулся на еще одно хранилище, прозвучало несколько взрывов. В общей сложности в порту находится восемь нефтяных баков. Государственная нефтяная компания Кубы Cupet сообщила о полном разрушении двух резервуаров и опровергла возгорание еще одного, передает газета Juventud Rebelde.

В результате пожара погиб один человек, пострадали — 122, сообщил вечером 7 августа в своем Twitter президент Кубы Мигель Диас-Канель. Минздрав утончил, что из 122 пострадавших 98 уже выписаны, 24 госпитализированы, 5 — находятся в критическом состоянии.

Диас-Канель также сообщал о пропавших без вести пожарных, не уточнив деталей. Портал Diario de Cuba утверждает, что пропали 17 пожарных.

Власти Кубы обратились за помощью к международному сообществу. В страну прибыли пожарные и технические специалисты из Венесуэлы, Мексика направила на Кубу три вертолета и один самолет. Готовность помочь выразили Россия, Аргентина, Никарагуа и Чили, а США предложило технические консультации, заявил президент Кубы, выразив благодарность этим странам.

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