В Китае сгорел мост Ваньань с 900-летней историей

Корпус моста обрушился. Причины пожара неизвестны. Это был самый длинный деревянный мост в Китае из числа дошедших до наших дней

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Вечером 6 августа загорелся мост Ваньань в уезде Пиннань, который входит в городской округ Ниндэ в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, к 22:45 пожар был потушен, пострадавших нет, однако корпус моста сгорел и обрушился, сообщает китайское Центральное телевидение.

Причины пожара пока не установили. Эксперт по древней архитектуре Пекинского университета Сюй Яо заявил Global Times, что причиной возгорания, вероятнее всего, является человеческий фактор.

Мост Ваньань был самым длинным сохранившимся деревянным мостом в стране. Его протяженность составляла 98,2 м, а ширина 4,7 м. Ваньань имел пять опор и шесть арок, на нем находилось 38 коридорных домов.

Этот мост построили в эпоху династии Сун (960–1127 годы по григорианскому календарю), ему более 900 лет. На 47-м году правления императора Канси из династии Цин (1709) он уже был сожжен, а спустя более 30 лет, на седьмом году правления Айсиньгьоро Хунли (правил под девизом «Цяньлун», 1742), мост перестроили и при последующих династиях его отремонтировали.