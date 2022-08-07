Ватикан впервые выступит в качестве ответчика в британском суде

В Великобритании впервые в истории Святого престола пройдет судебное заседание с участием Ватикана, речь идет о деле по покупке недвижимости в центре Лондона. Ватикан считает, что суд помешает расследованию и будет бессмысленным

Папа римский Франциск (Фото: ANSA / ZUMA Press / ТАСС)

В Великобритании пройдет судебное разбирательство по делу о приобретении по заведомо высокой цене здания в центре Лондона в качестве инвестиции за счет пожертвований на сумму в 124 млн фунтов стерлингов (более 9 млрд руб.), Святой престол впервые в истории выступит в качестве ответчика в британском суде, пишет Telegraph.

По данным издания, Ватикан утверждал, что британские суды не должны рассматривать дела по делу о его инвестициях в лондонскую недвижимость. По словам представителей Святого престола, судебное заседание помешает расследованию, которое ведется в Ватикане, «законным действиям иностранного государства» и окажутся бессмысленными.

На разбирательстве в Великобритании настаивал британский финансист Раффаэле Минчоне, его Ватикан ранее обвинил в завышении стоимости недвижимости. Прокуратура Ватикана предъявила Минчоне и еще десяти лицам обвинения в мошенничестве, растрате и злоупотреблении служебным положением. Бизнесмен называет обвинения Ватикана «предубеждением» и утверждает, что стоимость недвижимости соответствовала оценке независимых экспертов.

Апелляционный суд постановил, что британские суды вправе рассматривать сделки с недвижимостью, и выносить решение о «добросовестности» сделки, пишет The Telegraph.

Ватикан настаивает, что потерял миллионы на сделке 2018 года, когда приобрел недвижимость у Минчоне. Обвинения Святого престола касаются также бывшего советника папы римского Джованни Беччу. Он считает, что стал «жертвой заговора». В сентябре 2020 года Беччу подал в отставку с должности префекта Конгрегации прославления святых, отрекся от прав, связанных с саном, и был фактически удален от курии. На момент покупки недвижимости он был заместителем государственного секретаря Ватикана по общим делам.