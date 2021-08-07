Правозащитница Арина Гинзбург умерла на 84-ом году жизни

В СССР она выступала в защиту политзаключенных. После вынужденной эмиграции за рубеж вместе с мужем, диссидентом Александром Гинзбургом работала журналисткой

Правозащитница и журналистка, вдова диссидента Александра Гинзбурга Арина Гинзбург умерла в Париже на 84-ом году жизни. Об этом сообщила ее семья, передает газета «Новые известия».

Гинзбург родилась в Москве 9 августа 1937 года. В 1959 году окончила филологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ). В 1960–1967 годах работала в университете на кафедре русского языка для иностранцев. Первым мужем Гинзбург был лингвист Александр Жолковский.

Арина Гинзбург занималась помощью политическим заключенным. С 1974 года сотрудничала с Фондом помощи политзаключенным, в 1977–1980 годах была распорядителем фонда. Участвовала в петиционных кампаниях в ходе громких процессов над советскими диссидентами. В 1980 году была вынуждена уехать из СССР вслед за высланным мужем, советским журналистом и диссидентом Александром Гинзбургом. После этого жила в Париже, где работала заместителем главного редактора газеты «Русская мысль».

Александр Гинзбург издавал в СССР поэтический самиздат, альманах «Синтаксис», где выходили неопубликованные стихи известных советских поэтов, таких, как Булат Окуджава и Белла Ахмадулина. Несколько раз Гинзбург был обвинен в антисоветской деятельности, неоднократно подвергался обыскам, допросам, задержаниям, отбывал срок в советских лагерях. В 1979 Гинзбурга и еще четырех политзаключенных СССР обменял на двух осужденных в США советских шпионов. Диссидент умер в 2002 году в Париже.