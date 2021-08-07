Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 73,13 (-0,04) Инвестиции, 06 авг, 13:32
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 86,46 (-0,19) Инвестиции, 06 авг, 13:32
Посол России ответил на заявление США о наблюдателях ОБСЕ на выборах Политика, 02:41 Кто отправляет «водные бомбардировщики» тушить пожары в Турции Общество, 02:01 Глава «Росатома» отметил вклад Трутнева в историю атомной науки Общество, 02:00 Измерьте уровень вашей финансовой грамотности. Тест РБК и Сбер, 01:58 Правозащитница Арина Гинзбург умерла на 84-ом году жизни Общество, 01:53 Представители бизнеса сочли приговор по делу Калви несправедливым Общество, 01:27 Калви пять лет не сможет покинуть Россию Общество, 01:00 Премиум-жилье с патио и бизнес в парке: где живет топ-менеджмент РБК и Сколково Парк, 00:53 Половина жителей США полностью привилась от COVID-19 Общество, 00:36 Путин назвал рабочий класс «ведущей политической силой» России Общество, 00:19 Российско-украинское противостояние. Чего ждать от Ласицкене на Олимпиаде Спорт, 00:00 Сыграл на трубе: как техасец сделал состояние на транспортировке газа Pro, 00:00 Как авария на заводе «Газпрома» связана с поставками в Европу. Карта Бизнес, 00:00 Как развивалось дело Baring Vostok. Хронология Финансы, 00:00
Общество ,  

Правозащитница Арина Гинзбург умерла на 84-ом году жизни

В СССР она выступала в защиту политзаключенных. После вынужденной эмиграции за рубеж вместе с мужем, диссидентом Александром Гинзбургом работала журналисткой

Правозащитница и журналистка, вдова диссидента Александра Гинзбурга Арина Гинзбург умерла в Париже на 84-ом году жизни. Об этом сообщила ее семья, передает газета «Новые известия».

Гинзбург родилась в Москве 9 августа 1937 года. В 1959 году окончила филологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ). В 1960–1967 годах работала в университете на кафедре русского языка для иностранцев. Первым мужем Гинзбург был лингвист Александр Жолковский.

Арина Гинзбург занималась помощью политическим заключенным. С 1974 года сотрудничала с Фондом помощи политзаключенным, в 1977–1980 годах была распорядителем фонда. Участвовала в петиционных кампаниях в ходе громких процессов над советскими диссидентами. В 1980 году была вынуждена уехать из СССР вслед за высланным мужем, советским журналистом и диссидентом Александром Гинзбургом. После этого жила в Париже, где работала заместителем главного редактора газеты «Русская мысль».

Александр Гинзбург издавал в СССР поэтический самиздат, альманах «Синтаксис», где выходили неопубликованные стихи известных советских поэтов, таких, как Булат Окуджава и Белла Ахмадулина. Несколько раз Гинзбург был обвинен в антисоветской деятельности, неоднократно подвергался обыскам, допросам, задержаниям, отбывал срок в советских лагерях. В 1979 Гинзбурга и еще четырех политзаключенных СССР обменял на двух осужденных в США советских шпионов. Диссидент умер в 2002 году в Париже.

Автор
Анна Громова Анна Громова
некролог смерть журналистка
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter