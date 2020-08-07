За сутки в России умерли 119 заразившихся коронавирусом
За прошедшие сутки в России после заражения коронавирусом SARS-CoV-2 умерли 119 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Всего с начала эпидемии в стране от COVID-19 умерли 14 725 человек, выздоровели после заражения более 683 тыс. россиян.
Наибольшее количество умерших от COVID за все время зарегистрировано в следующих регионах:
- Москва — 4546;
- Санкт-Петербург — 2136;
- Московская область — 1120;
- Дагестан — 451;
- Нижегородская область — 403;
- Красноярский край — 353;
- Свердловская область — 315.