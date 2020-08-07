За сутки в России умерли 119 заразившихся коронавирусом

Максимальное число умерших за сутки от COVID россиян было зафиксировано 29 мая — 232 человека. За летние месяцы наибольшее количество пациентов за сутки умерли 10 июня и 1 июля — по 216 человек

Фото: Павел Головкин / AP

За прошедшие сутки в России после заражения коронавирусом SARS-CoV-2 умерли 119 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего с начала эпидемии в стране от COVID-19 умерли 14 725 человек, выздоровели после заражения более 683 тыс. россиян.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Наибольшее количество умерших от COVID за все время зарегистрировано в следующих регионах: