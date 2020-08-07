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За сутки в России умерли 119 заразившихся коронавирусом

Максимальное число умерших за сутки от COVID россиян было зафиксировано 29 мая — 232 человека. За летние месяцы наибольшее количество пациентов за сутки умерли 10 июня и 1 июля — по 216 человек
Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

За прошедшие сутки в России после заражения коронавирусом SARS-CoV-2 умерли 119 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего с начала эпидемии в стране от COVID-19 умерли 14 725 человек, выздоровели после заражения более 683 тыс. россиян.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Наибольшее количество умерших от COVID за все время зарегистрировано в следующих регионах:

  • Москва — 4546;
  • Санкт-Петербург — 2136;
  • Московская область — 1120;
  • Дагестан — 451;
  • Нижегородская область — 403;
  • Красноярский край — 353;
  • Свердловская область — 315.

Video

Всего в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, от коронавирусной инфекции скончались более 715 тыс. человек. Общее количество диагностированных случаев заболевания COVID-19 превысило 19 млн.

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Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

По абсолютным показателям количества выявленных заражений Россия занимает четвертое место в мире, уступая США (почти 5 млн), Бразилии (2,9 млн) и Индии (2 млн). При относительном расчете Россия находится на 31-м месте в мире — 6 тыс. случаев заражения на 1 млн населения. По относительной смертности Россия находится на 47-й строчке — 101 летальный исход от COVID на 1 млн населения (данные сайта Worldometer).

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: смерть, коронавирус, статистика, оперативный штаб
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