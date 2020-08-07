Twitter создал новые метки для Кремля и МИД России

В компании считают, что это позволит улучшить связь чиновников с населением

Фото: Richard Drew / AP

Социальная сеть Twitter сообщила о создании специальных меток для аккаунтов, которые принадлежат государственным деятелям, высокопоставленным чиновникам и дипломатам.

В сообщении Twitter, опубликованном в официальном блоге компании, указывается, что данное решение объясняется желанием создать прямой диалог между чиновниками и населением. «Прямая линия позволит увеличить открытость и ответственность официальных лиц», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что специальные метки будут ставить в том числе и дипломатам и официальным представителям внешнеполитических ведомств. Как указали в Twitter, на первых порах речь пойдет о дипломатах из стран – постоянных членов Совета безопасности ООН (России, США, Великобритании, Франции и Китая).

В Twitter пообещали сделать специальные метки и для СМИ, связанных с правительствами разных стран. При этом британскую «Би-би-си» в этот список решили не включать. Объяснили это тем, что несмотря на получение денег от государства компания действует независимо.

Twitter уже начал внедрение новых правил. Например, под названием официального твиттера Кремля содержится подпись «правительственная учетная запись», а под названием официального твиттера президента США «правительственная учетная запись США». Такие же подписи есть у официального twitter Белого дома.