Умер народный артист России Михаил Каплан

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июля
EUR ЦБ: 64,33 (+4,16) Инвестиции, 06 июл, 16:00
Курс доллара на 7 июля
USD ЦБ: 62,91 (+4,4) Инвестиции, 06 июл, 16:00
В России за сутки выявили 3,3 тыс. заболевших коронавирусом Общество, 14:02
Вечный прогрев: как постоянно стимулировать продажи и не выжечь аудиторию Pro, 13:57
Аналитики зафиксировали снижение цен на апартаменты в Москве Недвижимость, 13:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:55
Павлюченко назвал Адебайора сказочником после слов о «пьяных тренировках» Спорт, 13:54
Захарова заявила о «полураспаде Британии» после скандала с Джонсоном Политика, 13:53
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 13:52
В Кремле сообщили, что не знают о черных списках артистов Общество, 13:48
Алаев объявил об уходе с поста президента «лучшей лиги мира» Спорт, 13:47
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 13:41
Москва нарастила объемы промышленного производства. Что важно знать РБК Город, 13:40
В ТЦ на Рублевском шоссе произошел пожар Общество, 13:38
Четыре простых способа превратить ссору с подростком в диалог Pro, 13:23
Аксаков допустил запуск криптовалютной площадки на базе Мосбиржи Крипто, 13:21
Общество ,  
0 

Умер народный артист России Михаил Каплан

Каплану было 89 лет. Последние десять лет он жил в Израиле. С 1971 года играл в Пензенском областном драматическом театре, коллеги отмечали его широкий актерский диапазон
Михаил Каплан
Михаил Каплан (Фото: Пензенский драматический театр им. Луначарского)

Театральный актер Михаил Каплан умер в возрасте 89 лет, сообщила в Instagram (соцсеть признана в России экстремистской и запрещена) Виктория Макарская — жена внука Каплана, актера Антона Макарского.

В Пензенском областном драматическом театре им. А.А. Луначарского, где артист работал с 1971 года, сообщили, что последние десять лет Каплан жил и проходил длительный курс лечения в Израиле. Там его и похоронят 8 июля.

Каплан в 1954 году окончил актерский факультет Ленинградского института театра, музыки и кино и до пензенского театра служил в Республиканском театре русской драмы Карело-Финской ССР в Петрозаводске и Читинском областном драматическом театре.

На пензенской сцене он исполнил почти 70 ролей, в том числе Новосельцева в «Сослуживцах» Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова, кота Бегемота в «Мастере и Маргарите», Фирса в «Вишневом саде». В театре говорят, что «ему были подвластны все театральные жанры от фарса до высокой трагедии».

В 1970-х Каплан вел куры сценической речи и сценического движения на театральном отделении Пензенского культурно-просветительского училища, а с 2008 по 2012 год преподавал на театральном отделении Пензенского колледжа культуры и искусств.

В 1997 году ему было присвоено звание народного артиста России.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
народный артист Пенза
Материалы по теме
Умер бард Леонид Сергеев
Общество
Умерла бывшая балерина Большого театра Алла Богуславская
Общество
Умер журналист-международник Георгий Зубков
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter