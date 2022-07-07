Умер народный артист России Михаил Каплан

Каплану было 89 лет. Последние десять лет он жил в Израиле. С 1971 года играл в Пензенском областном драматическом театре, коллеги отмечали его широкий актерский диапазон

Михаил Каплан (Фото: Пензенский драматический театр им. Луначарского)

Театральный актер Михаил Каплан умер в возрасте 89 лет, сообщила в Instagram (соцсеть признана в России экстремистской и запрещена) Виктория Макарская — жена внука Каплана, актера Антона Макарского.

В Пензенском областном драматическом театре им. А.А. Луначарского, где артист работал с 1971 года, сообщили, что последние десять лет Каплан жил и проходил длительный курс лечения в Израиле. Там его и похоронят 8 июля.

Каплан в 1954 году окончил актерский факультет Ленинградского института театра, музыки и кино и до пензенского театра служил в Республиканском театре русской драмы Карело-Финской ССР в Петрозаводске и Читинском областном драматическом театре.

На пензенской сцене он исполнил почти 70 ролей, в том числе Новосельцева в «Сослуживцах» Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова, кота Бегемота в «Мастере и Маргарите», Фирса в «Вишневом саде». В театре говорят, что «ему были подвластны все театральные жанры от фарса до высокой трагедии».

В 1970-х Каплан вел куры сценической речи и сценического движения на театральном отделении Пензенского культурно-просветительского училища, а с 2008 по 2012 год преподавал на театральном отделении Пензенского колледжа культуры и искусств.

В 1997 году ему было присвоено звание народного артиста России.