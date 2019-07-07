Псковские храмы включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

В список вошли псковские храмы XII — начала XVII веков, а также образцы гражданских зданий

Псковский кремль и Свято-Троицкий кафедральный собор (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

ЮНЕСКО внесла храмы псковской школы архитектуры в список Всемирного наследия, сообщается в Twitter организации. Такое решение было принято на 43-й сессии Комитета всемирного наследия.

В российскую заявку вошли собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, Спасо-Преображенский Мирожский монастырь, ансамбль Снетогорского монастыря, церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова и Рождества от Пролома и другие. Церкви являются образцами крепостного и гражданского зодчества средневековой Руси XII — начала XVII веков.

«Это действительно историческое событие. Памятники архитектуры — это особая школа, основа для многих архитектурных решений», — цитирует ТАСС вице-губернатора Псковской области Веру Емельянову. По ее словам, элементы псковской школы архитектуры можно встретить в Европе и странах за пределами континента.

7 июля в список также были внесены британская обсерватория Джодрелл-Бэнк, святилище Бон-Жезус-ду-Монти на севере Португалии и культурный ландшафт Risco Caido испанского острова Гран-Канария.