Эксперты оценили данные о вызывающем слепоту побочном эффекте «Оземпика»

Побочные эффекты имеют любые лекарственные препараты, касательно нарушений зрения при приеме «Оземпика» статистики недостаточно, говорят эксперты. Проблемы в этом случае объясняют нарушением кровоснабжения зрительного нерва

Препарат против сахарного диабета «Оземпик» действительно может иметь побочный эффект, приводящий к нарушению зрения, однако необходимы дальнейшие исследования в этой области, заявили опрошенные РБК эксперты.

Фармакологический регулятор ЕС ранее обнаружил побочный эффект у препаратов со семаглутидом, включая «Оземпик», приводящий к потере зрения. Комиссия квалифицировала его как «очень редкий», но рекомендовала обновить описание лекарств. Проверке подлежал не только «Оземпик», но и его аналоги «Вегови» и «Ребелсас». Все три препарата выпускает датская компания Novo Nordisk.

Побочные эффекты имеет любой лекарственный препарат, отметила в беседе с РБК эндокринолог, профессор и кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова. Она уточнила, что семаглутид считается хорошо изученным лекарственным средством.

«Будучи аналогом гормоноподобного вещества, он запускает реакции, поддерживающие действие инсулина в метаболических процессах (инкретиновый эффект). Препарат предназначен, в первую очередь, для лечения сахарного диабета 2 типа», — пояснила специалист.

Семаглутид, как и другие лекарственные средства, может вызывать побочные эффекты, особенно при использовании в больших дозах или длительном применении, подчеркнула эксперт. Однако доказательной базы насчет изменения зрения у принимавших его пациентов пока нет, сказала она.

«Однако, учитывая влияние препарата на метаболические функции, можно предположить вероятность трофических изменений сетчатки, скорее всего, временного характера, связанных с изменением ИМТ и воздействием препарата на метаболизм глюкозы», — сказала Кривцова, отметив, что ученым следует продолжать исследования в этой области. На данный момент противопоказания к применению семаглутида не установлены, заключила она.

Доцент кафедры клинической лабораторной диагностики Фув Моники им М.Ф. Владимировского Наталья Балашова также отметила, что побочные эффекты есть у любого препарата, в том числе у «Оземпика» и его аналогов. Проблемы со зрением на фоне применения последнего объясняют нарушением кровоснабжения зрительного нерва, рассказала она. Балашова допустила, что у российских аналогов может быть такой побочный эффект.

По словам врача-эндокринолога, нутрициолога и диетолога Алексея Калинчева, о побочных эффектах Оземпика, в том числе о проблемах со зрением, говорят давно.

«Учитывая, что в мире 60% населения страдает от лишнего веса (а в развитых странах эта цифра еще выше), и около 500 миллионов человек в «золотом миллиарде» имеют избыточную массу тела, потенциальная аудитория для «Оземпика» и его аналогов огромна. Если такое количество людей начнет принимать эти препараты, число побочных эффектов будет очень велико. Просто нужно время для накопления статистики», — отметил специалист.

Калинчев также сказал, что все побочные эффекты оригинальных препаратов свойственны и их аналогам, «часто даже в большей степени». В России копии применяются сравнительно недавно, поэтому пока недостаточно статистических данных об их побочных эффектах, добавил врач.