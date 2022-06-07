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У «дочки» «Вертолетов России» украли генераторы для вертолета-разведчика

Со склада Национального центра вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова украли генераторы на общую сумму около 10 млн руб. Такие генераторы могут быть установлены на многоцелевой Ми-38 и вертолет-разведчик Ка-31
Ми-38
Ми-38 (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

В марте этого года в рамках инвентаризации Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов» (дочерняя компания холдинга «Вертолеты России») работники службы безопасности центра обнаружили пропажу двух генераторов, предназначенных для вертолета Ми-38, сообщили РБК в пресс-службе «Вертолетов России» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

На вертолет Ми-38 устанавливается генератор переменного тока резервной системы ГТ60ПЧ8Б. Такое же устройство устанавливается на вертолет радиолокационного дозора Ка-31. Источник РБК в авиаотрасли утверждает, что генераторы были похищены сотрудниками предприятия. «Пропажа оценивается в 9,5 млн руб.», — уточнил он.

В пресс-службе «Вертолетов России» отметили, что материалы служебной проверки направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

Индия хотела приобрести у России десять вертолетов Ка-31 общей стоимостью $520 млн, но затем приостановила переговоры. По информации издания Defense News, приостановка «вызвана опасениями по поводу возможности России выполнять заказ, а также связана с проблемами, связанными с платежными переводами». Ка-31 предназначен для обнаружения на дальних рубежах воздушных (самолет, вертолет, крылатая ракета) и надводных (катер и больше) целей, их опознавания, сопровождения и автоматической выдачи информации о них на наземные и корабельные пункты управления. Может базироваться на кораблях и на наземных аэродромах. Крейсерская скорость — 220 км/ч, взлетная масса — 12 200 кг.

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Инна Сидоркова Инна Сидоркова
«Вертолеты России» Ростех кража
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