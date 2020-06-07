WSJ узнала о незаконной помощи Boeing по «лунным контрактам»

Под подозрением оказался высокопоставленный чиновник NASA. При этом контракты Boeing так и не получил

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Аэрокосмическое агентство США (NASA) начала расследование в отношении одного из своих бывших руководителей в том, что тот незаконно оказывал содействие компании Boeing в борьбе за контракты по созданию пилотируемых аппаратов, способных совершать посадку на Луне. Как сообщает The Wall Street Journal, под подозрение попал ушедший в отставку в мае генеральный инспектор агентства Даг Ловерро.

По предварительной информации этот чиновник предоставлял Boeing данные, которые позволить компании получить преимущества перед конкурентами. Помощь Ловерро Boeing не помогла: компания отказалась от участия в «лунной гонке», посчитав ее слишком затратной.

При этом авторы расследования не исключают, что чиновник NASA помогал Boeing и с другими контрактами, хотя в реальности его слово не было решающим при вынесении решения о предоставлении субсидий. Теперь они пытаются выяснить, какие мотивы были у Ловерро нарушать действующие правила.

Сам чиновник после ухода в отставку в мае обратился к своим подчиненным с письмом, в котором заявил, что его должность сопряжена с определенными рисками. «В начале этого года я рискнул, и это было моей ошибкой», - заявил Ловерро, не вдаваясь в подробности.

Основные контракты по созданию пилотируемого корабля, способного совершить посадку на Луне, получили SpaceX, Blue Origin Federation Джеффа Безоса, а также компания Dynetics, которая давно сотрудничает с NASA. В общей сложности они получили около $900 млн, а также налоговые льготы.ё