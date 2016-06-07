Москва опустилась в рейтинге самых важных городов мира

В новой версии рейтинга городов, имеющих наибольшее влияние в политической, информационной, культурной и деловой сферах, Москва заняла 18-е место. Впервые в истории рейтинг возглавил Лондон

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Эксперты консалтинговой компании A.T.Kearney снизили оценку Москвы как одного из важнейших культурных, деловых и политических центров мира. В новой версии ежегодно выпускаемого компанией рейтинга столица России опустилась на 18-е место из 125 возможных. Годом ранее Москва находилась в рейтинге на 14-м месте.

При составлении рейтинга эксперты A.T.Kearney выставляют городам оценки по 27 различным показателям, относящимся к одной из пяти основных категорий: человеческий капитал (число жителей с высшим образованием, наличие лучших университетов, число обучающихся в них иностранцев и т.д.), деловая активность (число базирующихся в городе компанией из списка Fortune 500, рынки капитала и т.д.), обмен информацией (свобода слова, развитие интернета, доступ к теленовостям и т.д.), развитие культуры (музеи, кулинария, спорт, число туристов и т.д.) и уровень политической активности (число проводимых в городе конференций, наличие посольств и консульств, работа аналитических центров и т.д.). При этом вес у каждой категории разный, а наибольшее значение имеют первые две.

В новом рейтинге высшей оценки, как и годом ранее, удостоились музеи Москвы, что, однако, не позволило российской столице удержать позиции в общем рейтинге. Общая оценка Москвы снизилась с 32,4 до 31,7 балла, в результате ее обогнали Сидней, Мадрид, Берлин и Мельбурн.

В то же время Санкт-Петербург, признанный лидером по такому показателю, как количество и важность городов-побратимов, поднялся в едином рейтинге A.T.Kearney с 70-го на 68-е место.

Впервые в истории рейтинга «самым важным» городом мира был признан не Нью-Йорк, а Лондон. Одной из главных причин смены лидеры в сообщении A.T.Kearney названо снижение значения Нью-Йорка как политического центра на фоне роста политического влияния Лондона. Несмотря на то что Нью-Йорк удержал лидерство в двух основных категориях («Деловая активность» и «Человеческий капитал»), его общая оценка снизилась с 63,1 до 62,5 балла. Лондон же не только остался главным культурным центром мира, но и улучшил свои позиции в деловой и политической сфере, что повысило итоговую оценку с 60,1 до 62,7 балла.

Кроме того, в топ-10 самых важных городов мира вошли Париж, Токио, Гонконг, Лос-Анджелес, Чикаго, Сингапур, Пекин и Вашингтон.