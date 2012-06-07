Семьям погибших в Туве десантников выплатят по 1 млн рублей

Федеральное агентство лесного хозяйства окажет материальную помощь семьям парашютистов-десантников, погибших при пожаре в Туве. Близким пожарных будет выделено по 1 млн рублей, семьи пострадавших огнеборцев получат по 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза.

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Председатель республики Шолбан Кара-оол объявил 7 июня днем траура в связи с упомянутыми трагическими событиями. Комиссия Рослесхоза вылетает в Туву для выяснения причин гибели пожарных.

Известно, что погибшие десантники прошли обучение, имели профессиональные навыки и опыт тушения лесных пожаров.

Напомним, инцидент произошел накануне, 6 июня. 14 парашютистов-пожарных были направлены на тушение 500 гектаров леса в Бай-Тагинском районе Республики Тыва. В результате пожара, по последним данным, погибли 8 человек.

Шести десантникам удалось спастись - пятеро выбежали из леса, когда там начался верховой пожар, шестого нашли поздно вечером, пострадавший был госпитализирован с ожогами.

По факту гибели пожарных возбуждено уголовное дело по ч.2 и 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).