"Архнадзор": Дом в Замоскворечье подожгли ради бизнес-центра

Сильный пожар на Садовнической улице в Москве, где огнем был охвачен верхний этаж пятиэтажного дома, мог быть поджогом. Такого мнения придерживается активист движения "Архнадзор" Юрий Егоров.

По его словам, это уже не первый пожар в здании, имеющем большую архитектурную и мемориальную ценность. В мае этого года строение удалось спасти, поскольку жители соседних домов быстро вызвали пожарную охрану. "Вероятно, это вторая попытка поджога, на этот раз, как видим, более успешная", - считает Ю.Егоров.

Как отметил активист "Архнадзора", здание в стиле модерн, построенное известным архитектором Эрнстом Нирзее, имеет большую ценность. В начале XX века в нем располагалась редакция журнала "Личный путь", с которым сотрудничали С.Есенин, А.Новиков-Прибой, И.Северянин. Тем не менее два года назад вышло распоряжение о сносе дома ради постройки бизнес-центра.

Не позволили снести здание защитники культурного наследия столицы. Однако запрет можно обойти в случае поджога и обрушения перекрытий. В этом случае здание легче признать аварийным и добиться его сноса.

Напомним, пожар в выселенном здании на Садовнической улице возник сегодня в 9:15. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Ликвидировать пожар удалось примерно к полудню.