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Минсвязи и ФАС спорят об оплате телефонных звонков
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Минсвязи и ФАС спорят об оплате телефонных звонков
Общество, 07 июн 2005, 14:13
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Минсвязи и ФАС спорят об оплате телефонных звонков
Минсвязи РФ и ФАС разошлись в оценках обоснованности нового положения об оплате звонков со стационарных на сотовые аппараты.

Как заявил сегодня в ходе заседания комиссии Совета Федерации по естественным монополиям заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин, принятое 18 мая 2005г. постановление "Правила оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной связи" содержит определения, которые не были включены в вариант проекта постановления, поданного на рассмотрение в ФАС.

В частности, изменилось определение межгородской связи. По словам А.Голомолзина, если раньше звонки со стационарных аппаратов на сотовые проходили в границах одного административного образования и в соответствии с этим были заключены договора между сотовыми операторами и потребителями, то теперь все звонки через "8", в том числе на сотовые телефоны, попадают в категорию межзоновой связи и должны оплачиваться. Кроме того, звонки на сотовые телефоны с федеральными номерами также будут оплачиваться.

Вместе с тем, заместитель министра связи Борис Антонюк заявил: "В силу того, что прямых каналов телефонных номеров немного, отделять звонки на данные аппараты нецелесообразно". Также он сказал, что услугой коммутации трафика между фиксированными операторами и мобильными пользуются не более 3-4% населения. При этом он сослался на данные сотовых операторов.

Однако А.Голомолзин не согласился с этим утверждением и привел совершенно иные данные, в соответствии с которыми услугами такого вида связи пользуются около 30% пользователей.

Также А.Голомолзин считает, что для введения новых положений о коммутации звонков между стационарными и мобильными аппаратами нельзя ограничиться постановлением, здесь нужен отдельный закон. Он добавил, что окончательное решение ФАС по принятому постановлению - вопрос открытый.

Тем не менее, Б.Антонюк не видит причин для пересмотра данного постановления и утверждает, что оно было согласовано с МЭРТ, ФАС и ФСТ. Оплата таких услуг за звонки со стационарных на мобильные телефоны будет введена не ранее начала 2006г., сказал он, отметив, что для введения таких тарифов понадобится утверждение еще двух нормативных актов, в том числе постановления о местной (внутризоновой) связи.

Отметим, что в конце мая Б.Антонюк заявлял, что абоненты фиксированной связи с 1 июля 2005г. будут платить за звонки на сотовые телефоны. Он отметил, что эта норма - платит звонящий - предусмотрена правилами оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной связи. По словам Б.Антонюка, тарифы на звонки с городских телефонов, принадлежащих государственным компаниям, будут устанавливаться государством. Так, заметил он, "звонки по Москве на сотовые телефоны будут тарифицироваться 1,8 руб. за мин. как звонки по первой зоне".

Однако уже на следующий день Министерство информационных технологий и связи России опровергло эту информацию. Директор департамента инфокоммуникационных технологий Мининформсвязи В.Слизень пояснил, что, как и прежде, оплачиваться будут только звонки с городских на сотовые телефоны, "которые размещены в других городах России или за рубежом". Звонки на сотовые телефоны, зарегистрированные в пределах одного города, оплачиваться, как и прежде, не будут.

В заключение отметим, что с 1 июля вступают в силу новые правила в сфере связи. В частности, любой абонент мобильной связи в России теперь будет иметь право на 3 секунды бесплатного разговора вне зависимости от тарифа. Также абонент теперь не будет платить за получение от оператора информации о тарифах в зоне обслуживания, состоянии лицевого счета. Кроме того, согласно новым правилам абоненты мобильной и фиксированной связи смогут требовать возврата денег, которые были внесены в счет оплаты будущих разговоров, но не израсходованы.

Как отмечается в документе, "абонент, приобретающий карту оплаты, имеет право получить от оператора неизрасходованные по ней средства". Причем это правило действует вне зависимости от того, какой срок действия указан на карте. Более того, возможность возврата абоненту неизрасходованных средств относится к любым авансовым платежам за оказание услуг мобильной связи, включая такие пока экзотические сервисы, как мобильный Интернет.

Теги: ФАС
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