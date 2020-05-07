AliЕxpress проанализировал занятия россиян на самоизоляции

В большинстве регионов жители стали больше есть и спать и меньше заниматься спортом

Фото: Сергей Пивоваров / Reuters

Аналитики «AliExpress Россия» и исследовательского агентства ResearchMe подвели итоги онлайн-исследования о жизни россиян на самоизоляции. Его результаты поступили в распоряжение РБК.

Ответы на вопросы исследования дали жители десяти регионов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Краснодарского и Пермского краев, Башкортостана, Ростовской, Новосибирской, Воронежской и Свердловской областей. Всего в исследовании приняли участие свыше 3 тыс. респондентов.

В большинстве регионов жители стали больше есть и спать, однако разница между тем, как проводят время на самоизоляции жители разных субъектов, все же есть.

Так, в Москве 21% респондентов сообщили, что стали реже заниматься спортом. Вместо этого жители столицы стали больше уделять время просмотру сериалов, кино и ТВ-программ (53% респондентов). 49% москвичей сообщили, что проводят время за играми. Схожие данные были получены и по Санкт-Петербургу: 56% жителей города проводят время за просмотром сериалов и кино, 45% сообщили об увлечении видеоиграми на самоизоляции. Выросла популярность этого времяпрепровождения и в других регионах.