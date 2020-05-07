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AliЕxpress проанализировал занятия россиян на самоизоляции

В большинстве регионов жители стали больше есть и спать и меньше заниматься спортом
Фото: Сергей Пивоваров / Reuters
Фото: Сергей Пивоваров / Reuters

Аналитики «AliExpress Россия» и исследовательского агентства ResearchMe подвели итоги онлайн-исследования о жизни россиян на самоизоляции. Его результаты поступили в распоряжение РБК.

Ответы на вопросы исследования дали жители десяти регионов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Краснодарского и Пермского краев, Башкортостана, Ростовской, Новосибирской, Воронежской и Свердловской областей. Всего в исследовании приняли участие свыше 3 тыс. респондентов.

В большинстве регионов жители стали больше есть и спать, однако разница между тем, как проводят время на самоизоляции жители разных субъектов, все же есть.

Фото: пресс-служба AliExpress Россия Фото: пресс-служба AliExpress Россия Фото: пресс-служба AliExpress Россия Фото: пресс-служба AliExpress Россия Фото: пресс-служба AliExpress Россия Фото: пресс-служба AliExpress Россия Фото: пресс-служба AliExpress Россия Фото: пресс-служба AliExpress Россия Фото: пресс-служба AliExpress Россия Фото: пресс-служба AliExpress Россия
Фото: пресс-служба AliExpress Россия

Так, в Москве 21% респондентов сообщили, что стали реже заниматься спортом. Вместо этого жители столицы стали больше уделять время просмотру сериалов, кино и ТВ-программ (53% респондентов). 49% москвичей сообщили, что проводят время за играми. Схожие данные были получены и по Санкт-Петербургу: 56% жителей города проводят время за просмотром сериалов и кино, 45% сообщили об увлечении видеоиграми на самоизоляции. Выросла популярность этого времяпрепровождения и в других регионах.

Как отмечает AliExpress, это отразилось на спросе на соответствующие товары: спрос на телевизоры вырос на 11% в денежном и на 10% — в штучном выражении. Продажи игровых консолей на фоне этого выросли более чем в шесть раз.

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Среди всех регионов меньше всего самоизоляция повлияла на отношение к покупкам у жителей Екатеринбурга и Свердловской области. 69% екатеринбуржцев заявили, что их отношение к покупкам не изменилось. В наибольшей степени ограничительные меры отразились на том, как ведут себя при покупках москвичи, — среди них только 54% заявили, что не поменяли отношение к покупкам. На втором месте по влиянию самоизоляции на поведение покупателей — Воронежская область, где отношение к покупкам не изменили 57%.

Авторы: Ирина Парфентьева, Георгий Тадтаев
Теги: самоизоляция, карантин, образ жизни, опрос
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