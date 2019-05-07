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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Россиян перестали интересовать аресты высокопоставленных чиновников
Большинство россиян не интересуют новости об аресте высокопоставленных чиновников. Они не считают подобные сообщения реальным проявлением борьбы с коррупцией
Фото: СК РФ / РИА Новости

Треть россиян испытывает удовлетворение от новостей об аресте высокопоставленных чиновников, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на опрос «Левада-центра». При этом еще меньше число тех, кто считает подобные сообщения проявлением серьезной борьбы с коррупцией. Более 50% опрошенных считают, что такие аресты являются следствием борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания от реальных проблем в экономике.

Опрос показал и снижение числа тех, кто «внимательно следит» за громкими делами о коррупции. Если арест сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова в феврале этого года заинтересовал 17%, то задержания спустя месяц бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова и экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева привлекли внимание 9% опрошенных.

По словам директора «Левада-центра» Льва Гудкова, за арестами высокопоставленных чиновников следит либо околополитическая публика, либо пожилое провинциальное население. Для остальных подобные сообщения становятся рутиной, а задержания коррупционеров никого особо не радуют. «Массовое сознание задето ощущением несправедливости, потому каждый арест воспринимается с чувством мстительного удовлетворения», - считает социолог.

По мнению председателя совета директоров ИСЭПИ Дмитрия Бадовского, для общественного мнения важнее не аресты, а приговоры или их отсутствие. «У людей на каждый резонансный случай посадки того или иного чиновника всегда находится много примеров безнаказанности или просто несправедливости», - уверен он.

В свою очередь политолог Николай Петров уверен, что власть сознательно демонстрирует унижения чиновников, но при этом стремится не создавать впечатление, что коррумпированной является вся власть. «Идет подыгрывание настроениям людей, которые озлоблены, но и не допускается провоцирование настроений против власти», - считает он.

Автор: Артем Филипенок
Теги: соцопрос
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