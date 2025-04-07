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В московском метро четырехлетней девочке зажало ногу на эскалаторе

В Москве эскалатор в переходе станции метро «Таганская» зажал ногу четырехлетней девочки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного метро.

Девочка вместе с родителями переходила между станциями «Таганская» Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий.

«Из-за неосторожности родителей и нарушения правил пользования метрополитеном у девочки четырех лет нога застряла между ступенями и балюстрадой эскалатора», — цитирует агентство пресс-служба метро.

Эскалатор остановили, работники станции оказали помощь ребенку. Девочку передали медикам скорой.

Станция возобновила работу в штатном режиме, эскалатор запустили снова.

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Станция метро &laquo;Площадь восстания&raquo;

В октябре 2024 года в метро Санкт-Петербурга эскалатор зажал руку четырехлетнего мальчика. Ребенок находился вдалеке от отца, уточнили в пресс-службе метрополитена.

Кисть ребенка освободили только после остановки эскалатора. По информации «Фонтанки», мальчика доставили в больницу с открытыми переломами мизинца и среднего пальца, его прооперировали.

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