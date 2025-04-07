В московском метро четырехлетней девочке зажало ногу на эскалаторе
В Москве эскалатор в переходе станции метро «Таганская» зажал ногу четырехлетней девочки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного метро.
Девочка вместе с родителями переходила между станциями «Таганская» Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий.
«Из-за неосторожности родителей и нарушения правил пользования метрополитеном у девочки четырех лет нога застряла между ступенями и балюстрадой эскалатора», — цитирует агентство пресс-служба метро.
Эскалатор остановили, работники станции оказали помощь ребенку. Девочку передали медикам скорой.
Станция возобновила работу в штатном режиме, эскалатор запустили снова.
В октябре 2024 года в метро Санкт-Петербурга эскалатор зажал руку четырехлетнего мальчика. Ребенок находился вдалеке от отца, уточнили в пресс-службе метрополитена.
Кисть ребенка освободили только после остановки эскалатора. По информации «Фонтанки», мальчика доставили в больницу с открытыми переломами мизинца и среднего пальца, его прооперировали.
Читайте РБК в Telegram.
«Роснано» подала иск к Анатолию Чубайсу
Как менялась численность российской армии с 1990-х. Инфографика
Трамп предупредил американцев о «трудных временах»
Польша предостерегла Трампа от «исторической ошибки» в отношении России
Стармер заявил о наступлении нового мира
Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика
Сколько нужно зарабатывать, чтобы одобрили ипотеку в 2025 году
ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС
Рекордный по размеру бриллиант огранили в России
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов