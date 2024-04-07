Как выглядит Орск после прорыва дамбы и затопления 6,6 тыс. домов. Видео
МЧС отнесло паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера. Губернатор Денис Паслер назвал паводок в регионе самым многоводным за всю историю.
Помимо Оренбуржья, режим ЧС действует в Алтайском крае, Самарской и Челябинской областях. Всего в России паводки фиксируются в 36 регионах.
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