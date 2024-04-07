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Потоп в Орске ,  
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Как выглядит Орск после прорыва дамбы и затопления 6,6 тыс. домов. Видео

Сюжет
Потоп в Орске
Вечером 5 апреля в микрорайоне Старый город в Орске прорвало насыпную дамбу из-за подъема уровня воды в реке Урал. В МЧС оценили ситуацию как тяжелую, к утру 7 апреля в городе затопило 6644 жилых дома. Подробности ЧП в видео РБК

Как выглядит Орск после прорыва дамбы и затопления 6,6 тыс. домов. Видео
Video

МЧС отнесло паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера. Губернатор Денис Паслер назвал паводок в регионе самым многоводным за всю историю.

Помимо Оренбуржья, режим ЧС действует в Алтайском крае, Самарской и Челябинской областях. Всего в России паводки фиксируются в 36 регионах.

Как выглядит Орск после прорыва дамбы и затопления 6,6 тыс. домов. Видео
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Надежда Сережкина
город Орск паводок ЧП видео
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