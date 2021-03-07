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Умер бывший генпрокурор СССР Александр Сухарев

О причинах смерти в СК не сообщили. Сухареву было 97 лет
Александр Сухарев
Александр Сухарев (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

На 98-м году жизни умер бывший генеральный прокурор СССР, почетный работник прокуратуры России, участник Великой Отечественной войны Александр Сухарев. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Это невосполнимая утрата для всех нас — учеников, коллег, последователей и боевых товарищей Александра Яковлевича. Человек-эпоха, он был многогранной личностью и прожил долгую достойную жизнь», — сказал председатель СК Александр Бастрыкин.

Сухарев родился 11 октября 1923 года в селе Малая Трещевка Землянского района Воронежской области. После школы поступил в Воронежское военное училище связи. В декабре 1941 года в звании лейтенанта стал командиром взвода связи. Во время Великой Отечественной войны принимал участие в сражениях от Москвы до Вислы. В сентябре 1944 года при форсировании реки Нарев в Польше был тяжело ранен.

После демобилизации Сухарев начал заниматься воспитательной работой среди молодежи. В 1950 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт, перейдя на работу в сфере права. В сентябре 1970-го был назначен первым заместителем министра юстиции СССР, а через 14 лет — министром юстиции РСФСР. С мая 1988 по октябрь 1990 года занимал пост генерального прокурора СССР. В декабре 2006-го был назначен советником генпрокурора России, также состоял членом Общественного совета при СК.

За участие в войне Сухарев был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденами Боевого Красного Знамени и Красной Звезды. Указом президента России Владимира Путина «за высокие заслуги в укреплении законности и правопорядка» ему был присвоен наивысший классный чин в органах прокуратуры: действительный государственный советник юстиции.

Трудовые успехи Сухарева были отмечены орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами «Знак почета», Дружбы Народов, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также медалью «Ветеран прокуратуры» и знаком отличия «За верность закону» I степени.

За свою карьеру Сухарев стал автором более 120 научных работ, в том числе книги «Наш народный суд». Он также принимал участие в работе над проектом Уголовно-процессуального кодекса России.

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