Экс-лидера антикоррупционного объединения «Родина» арестовали за хищения

Бывшего лидера народно-патриотического объединения «Родина» и экс-директора Тверского стекольного завода задержали в Москве по обвинению в мошенничестве

Фото: dmitriy.morschikov / Facebook

В понедельник, 4 марта, сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Москве задержали бывшего председателя президиума народно-патриотического объединения «Родина» Дмитрия Морщикова, которого подозревают в мошенничестве, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве. Информацию подтвердил собеседник, знакомый с материалами уголовного дела. Он также рассказал, что 6 марта Морщиков был арестован Тверским судом.

Уголовное дело связано с получением займа в особо крупном размере от физического лица, рассказал РБК источник, знакомый с материалами расследования.

С февраля 2018 года Морщиков находился в федеральном розыске. Он проходит свидетелем по делу о хищении денежных средств Тверского стекольного завода, генеральным директором которого он был в середине 2010-х.

В 2011–2012 годах Морщиков возглавлял народно-патриотическое объединение «Родина». Антикриминальное содружество «Родина» в 1998 году создал и возглавил Алексей Тихонов. В 2004 году движение было переименовано в народно-патриотическое объединение (НПО) «Родина». Как писал «Коммерсантъ», в нулевых оно тесно сотрудничало с политическим блоком «Родина», Дмитрий Рогозин, возглавлявший тогда этот блок, называл организацию движением сторонников учрежденной им партии «Родина». В 2013 году Тихонов был задержан за мошенничество при попытке продать бизнесмену должность вице-губернатора Рязанской области.

В 2011 году сторонники Дмитрия Рогозина спорили из-за бренда «Родина» с партией «Справедливая Россия». «Если Рогозин попытается зарегистрировать партию под названием «Родина», может встать вопрос о совпадении брендов, говорит тогда лидер НПО «Родина» Морщиков «Ведомостям».